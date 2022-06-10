菲傭猝死案　法醫指女傭沒外傷　器官無異樣　難斷定是否過勞

菲律賓女外傭來港工作為新僱主工作約4個月，突在僱主家昏迷死亡，死因研訊今續。救護員今日（10日）稱到場時女傭已沒有呼吸脈搏，「好似訓咗覺咁」，而當時女傭主告知他女傭最後一次清醒時為早上7時30分，女傭稱頭痛後便回房。法醫則稱，女傭身上沒有外傷，未發現器官出現異樣，認為女傭死因不明，並解釋解剖上難以判斷女傭是否出現過勞。



菲律賓籍死者Quinto Leonita Arcillas（終年46歲，下稱：女傭），2016年尾受聘來港擔任家傭，惟2017年4月4日在僱主家突然昏迷，送院後不治。

救護員指女傭似睡覺

救護員鍾健熙指，奉召到場後曾女傭檢查時，她已沒有呼吸脈搏，表情沒有異樣，「好似訓咗覺咁」，身體上亦沒有表面傷痕。他替女傭進行心肺復蘇法時，曾問女僱主黃勝榕最後一次見女傭清醒的情況，對方指早上7時30分曾見到女傭，當時女傭稱頭痛便回房。

鍾又指，急救時曾嘗試打開女傭的牙骹，發現她牙骹緊閉無法打開，以他的經驗判斷，死亡時間約3小時後便會出現有關情況。

未發現遺書或打鬥痕跡

當日到場調查的警員譚健燊則指，在現場未發現遺書或打鬥痕跡，女僱主稱女傭沒有長期病，亦提及女傭因家庭問題提早解約，後來抵達醫院，中介也沒提及女傭曾投訴女僱主。他認同，若他獲告知雙方曾起爭執，有機會影響調查工作。

法醫吳松基指女傭身體沒有近期的外傷，血液驗所含撲熱息痛劑量低於正常水平，器官未見異樣，認為女傭死因不明。(李慧娜攝)

死因不明十分罕見

法醫吳松基供稱，女傭身體沒有近期的外傷，血液驗出含有撲熱息痛，但劑量低於正常水平，亦未發現器官出現異樣，認為女傭死因不明。吳解釋，死因不明並非十分罕見，有1至2%的死者都會出現此情況。

女傭體脂正常無皮黃骨瘦

被問及死者有否出現營養不良，吳表示解剖上難以判斷死者身體缺乏何種要素，亦難以看到有否過勞徵狀，稱女傭器官的重量、體脂正常，亦沒出現皮黃骨瘦、腹腫的情況，認為女傭應該因自然情況死亡。

案件編號：CCDI663/2017