高血脂｜夏日猝死機率高於冬天！中午吃飽飯後有這前兆要小心

「愛嬌阿姨（化名）的兒子32歲，那麼年輕就在吃膽固醇的藥。阿姨總說每次叫他早點睡，少吃炸雞配汽水，怎麼樣都講不聽。每次都說吃點蔬菜跟水果，不要只吃肉，你的血管會壞掉。這下不知道吃藥吃到幾歲？」



許多人認為「高血脂、高血糖、猝死」，這些疾病應該是老年人才會遇到的，我還這麼年輕不至於吧？但是，台灣20歲以上台灣人罹患高血脂的盛行率已高達25.6%，平均每4人就有1人血脂指數超標。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦 身體4異常症狀現象可能已中招

中午吃飽飯後想睡，高血脂可能悄悄找上你

要很明確知道血脂超標必須靠抽血，但多數人沒有定期健康檢查的習慣，多為求職要求或是身體有異狀才會去做檢查。尤其現在年輕人大多熬夜晚睡，早上起來後容易頭暈、不清醒、迷迷糊糊的，中午吃飽飯後更想睡，不小心一睡就沒有再起來。臨床發現，90%以上個高血脂患者都有頭暈嗜睡症狀，若你經常有這樣的症狀，請做健康檢查。

正常成人血脂指標，讓你看懂健檢報告

好不容易鼓起勇氣做了健康檢查，但拿到報告只看到那些有紅字，卻不知道究竟代表什麼意思，即使想要讓自己變健康，都不知道該往哪個方向走。營養師教你解開血脂密碼及含意。

健檢報告高血脂怎麼看？（Heho健康授權使用）

血脂控制不佳，夏日猝死機率高於冬天

根據聯合國世界衛生組織（WHO）對猝死的定義，指的是人原本在無任何症狀時，由症狀的發生、失去意識到死亡，整個過程僅發生在一個小時內稱為猝死。現在夏季溫度年年增加，愈來愈多的猝死案例發生在青壯年，因氣溫上升，大量流汗後血液濃度升高，造成血管擴張，心臟負荷變大，引發胸悶、胸痛，這是猝死前發出的警訊，不可大意。

相關文章：三高飲食｜高血脂易糖尿病脂肪肝 降血脂7種食物杏仁日吃幾多？👇👇👇

+ 15

血脂超標，新冠確診後死亡風險增高2倍

新冠病毒除了對高年齡長者造成威脅，更對有三高、慢性病、心血管疾病族群增加併發症與死亡風險。疫情間民眾更不敢出門，運動大幅下降，只吃不動，兩年下來25% 民眾血脂超標，確診後死亡風險增高2倍。

營養師小叮嚀

長時間膽固醇過高，動脈會逐漸硬化，就像家中使用過久的水管，產生黏黏濁濁的油漬，經過10年、20年、30年累積，只要太累、氣溫落差大，就會在瞬間產生中風、心肌梗塞、周邊血管疾病，造成無法挽回的遺憾。因此我們家吃飽飯後的規矩是必須要站著或來回走動，一天至少兩次，即使在家也可以保持運動。

延伸閱讀：

身體4個異常症狀與現象，可能是高血脂症找上身

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」