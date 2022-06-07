菲傭工作4個月猝死　妹稱姊透露凌晨3時起工作　僱主曾言用到你盡

菲律賓女外傭來港工作為新僱主工作約4個月，突在僱主家昏迷死亡，死因庭今（7日）就事件展開研訊。死者胞妹稱，胞姊生前曾向她透露工作繁忙，凌晨3時便要起床工作，至晚上11至12時才休息，僱主常大聲指示她做不同工作，並要她在經期時到公廁換衛生巾，其姊曾向僱主重申其權利時，僱主直言不在乎她的感受，並稱：「出咗糧俾你，我就要用到你盡。」其姊更從中介得知該僱主有不良紀錄，已被數間中介公司列入黑名單。



前僱主已移民

菲律賓籍死者Quinto Leonita Arcillas（終年46歲，下稱：女傭），2016年尾受聘來港擔任家傭，惟同年4月4日在僱主家突然昏迷，送院後不治。女傭的僱主今年1月已移民離港，研訊主任只會在庭上讀出有關供詞。

菲律賓籍死者Quinto Leonita Arcillas來港為居於美孚的家庭工作4個月猝死。(資料圖片)

女傭曾患腦膜炎

女傭的妹妹Quinto Abong Imelda透過視訊系統作供，指胞姊20歲時曾因腦膜炎入院，惟久治不愈，轉用古法治療後康復。胞姊在2004年曾因左胸出現囊腫，要做手術切除，亦提及家族有出現囊腫的病史，後來胞姊因背部出現腫塊要做手術。

女傭的妹妹提到，其姊2002年起已到不同地方擔任家傭，包括新加坡，2016年12月獲香港僱主聘用，並在美孚新邨工作，照顧僱主一家四口。

曾向妹抱怨工作繁忙

女傭工作約1個月後，便向妹妹抱怨工作繁忙，僱主不停大聲吩咐她做不同的工作，要她凌晨3時起床準備孩子的上學用品及清潔全屋，她要接送孩子上下課之餘，又要清洗完最夜就寢的女僱主的衣服，才可以休息，每日約11至12時才可睡覺，即使放假外出，返回僱主家中仍要工作。

僱主要女傭到公廁換衞生巾

妹妹形容，其姊當時情況艱難，出現頭痛、背痛等徵狀，又曾向她透露，僱主在她經期時不准她在家更換衛生巾，要她下樓到公廁更換，又要她完成大量家務才可以吃飯。

妹妹續指，由於其姊不時被僱主指著頭責罵，其姊認為僱主會傷害她，所以她不信任僱主提供的食物，會自行買餅乾及牛奶充飢，但也吃不飽，並要偷偷進食，若被僱主發現便會被罵。

從中介得知僱主被列入黑名單

女傭曾向僱主反映情況，重申她在合約下的權利，僱主聽後十分生氣，並稱不會在乎她的感受，認為：「出咗糧俾你，我就要用到你盡。」其姊再向中介投訴，獲告知僱主早前已有不良紀錄，遭幾間公司列入黑名單，最後胞姊於3月19日辭職。

妹稱覺胞姊非常疲倦

女傭的妹妹提到，她最後一次與其姊通話在3月31日，當時其姊表示很興奮，因為即將可以返鄉，她留意到胞姊非常疲倦，背痛情況不理想，最終在4月4日接獲其姊死訊。

案件編號：CCDI663/2017