電動巴｜城巴預告全港首架雙層電動巴士周五啟用　車身採黃藍設計

政府近年大力推動電動巴士，各專營巴士公司積極從生產商引入不同型號電動巴士來港營運。

全港首架雙層電動巴士，由內地威馳騰（福建）汽車有限公司生產，去年經已抵港測試。新巴城巴今日（29日）在facebook專頁預告，新雙層電動巴士將於本周五(29日)啟用。

不過《香港01》取得消息，該部雙層電動巴士會先到地區讓市民認識，未必於當天「首航」即時投入日常載客服務。



新巴城巴母公司匯達交通，早前向內地威馳騰（福建）汽車有限公司，購入雙層電動巴士，巴士車身以城巴車隊的黃色為主色，並配上象徵電能及零排放鮮藍色。有網民在facebook留言指，雙層電巴的車身配色，與烏克蘭國旗相似。

該部雙層電巴早於去年10月已抵港，需要通過政府的車輛檢驗。據悉，有關檢驗及測試程序均已完成，已準備好可以落地載客。而新巴城巴今日亦於facebook專頁公布，雙層電巴會在4月29日啟動，隸屬城巴車隊。

新巴城巴facebook預告會在4月29日啟動雙層電動巴士。（新巴城巴facebook）

城巴早前表示，將在稍後公布雙層電巴投入服務的日期及路線，當時僅透露，該部巴士將通行全港，以收集營運數據。據了解，雙層電巴初期會先進行公眾活動，稍後才會正式投入服務。

至於九巴亦已向內地生產商比亞迪，以及英國亞歷山大丹尼士兩間車廠，購入合共52輛電動雙層巴士，預計明年付運。

4月25日 九巴單層電動巴士投入服務

