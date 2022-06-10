傳真社宣布即日起停止運作：近年傳媒行業巨變　是時候告別了！

以調查報道為定位、於2015年眾籌起家的新聞通訊社《傳真社》，今（10日）於官網及社交平台發聲明，宣布即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，每月訂閱的款項會即日停止轉帳。

傳真社表明，成立六年以來不斷摸索，亦遇過挫折，更曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，但有賴公眾支持渡難關，「惟近年傳媒行業巨變，屢次思考是否仍有繼續下去的空間」，期間仍決定謹守崗位，報道事實，「惜萬物有時，現在是時候告別了。」，但未有透露停運具體原因。



以調查報道為定位的傳真社，今（10日）於官網及社交平台發聲明，宣布即日起停止運作。（資料圖片）

成立6年多 停運聲明：是香港人創下的歷史紀錄

傳真社於官網及社交平台發表停運聲明，開首即指「是時候說再見了」。傳真社指，自2015年由3,300人支持成立：「是香港人創下的歷史紀錄，亦是一個夢想的實現。」

聲明續指，回顧這6年多的日子，不斷摸索如何經營一間屬於香港的調查報道通訊社，一邊跌跌碰碰，一邊恪守著創立時的原則與理念，並指曾經大膽嘗試，遇過挫折，試過迷路、修正、改進、突破、堅守，默默用嚴謹的報道去換取信任與認同，一步一步走到今天。

《傳真社》今（10日）於官網及社交平台發聲明，宣布即日起停止運作。（《傳真社》官網截圖）

形容曾面對財政危機 一度裁減至只有兩名記者

聲明提到，傳真社曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，「有賴公眾的支持及陪伴.....支撐著我們財政回復穩健，穩步成長，有機會與香港一同經歷無數重要時刻，亦為追尋事實真相竭盡所能。」

可是，惟近年傳媒行業巨變，傳真社屢次思考是否仍有繼續下去的空間，但每次最終都決定本著信念，謹守崗位、報道事實。不過，傳真社提到：「惜萬物有時，現在是時候告別了。」傳真社又表明感謝信任、支持、關心的人：「給我們力量走到今天......感謝曾與我們共事、一同為真相努力的人，有你一同寫下歷史，與有榮焉。」

員工按既定程序遣散 每月訂閱款項即日停止轉帳

傳真社表示，即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，每月訂閱的款項會即日停止轉帳。據傳真社官網顯示，最後一則告別作為上月3日刊登、涉及「安心出行」內置人臉識別功能報道，另4月13日則率先報道候任特首李家超兩子動向，另曾揭發沙中線紅磡站工程醜聞、地產商以「捐款」名目換土地發展、台山核電站安全隱患新聞等，亦有多宗涉及2019年反修例事件調查報道，其中涉及831太子站事件報道，更獲亞洲出版業協會頒發卓越調查報道獎。

翻查資料顯示，傳真社由曾任職無綫和有線新聞部的資深記者吳曉東創辦，並向民間集資470萬元獨立營運，打正旗號以專門從事調查報道為主，吳曉東當時提到，希望傚法外國通訊社如路透社、美聯社等做法，提供可靠的新聞調查報道予其他媒體。不過，傳真社營運初期即遇財困，至2017年營運資金僅餘20多萬，曾再度發起眾籌救亡，最終順利過渡，但期間亦屢有阻濟，傳真社上月曾發道歉聲明，表明系統遭黑客入侵，逾4000名訂戶登記資料曾被存取。