新渡輪6.13起推清晨航班折扣優惠　長洲出中環八達通入閘可享八折

新渡輪今日（10日）公布，將於6月13日至7月15日期間，於周一至周五（公眾假期除外）向乘客提供「清晨航班折扣優惠」。乘客乘搭早上5時50分由長洲開往中環的普通渡輪航班，以成人八達通入閘，即可享八折優惠，普通客位收費由原價14.2元減至11.4元；而豪華客位收費則由原價22.3元減至17.8元。



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平日清晨優惠推行至下月15日

新渡輪指，隨著學校面授課堂陸續恢復，每日早上6時20分由長洲開往中環的航班客量上升，而清晨航班則有剩餘載客量，為鼓勵乘客提早出門上班、上學，將於6月13日至7月15日期間的周一至周五（公眾假期除外）提供清晨航班折扣優惠。

須以成人八達通入閘 不能現金買船飛

在上述時間，乘客若乘搭早上5時50分由長洲開往中環的普通渡輪，並以成人八達通入閘，即可享有八折的優惠，即普通客位收費由原價14.2元減至11.4元；而豪華客位收費則由原價22.3元減至17.8元。相關優惠現時只能以成人八達通入閘獲得，不適用於以現金繳付船費。

新優惠不能與其他優惠同時使用

但上述優惠並不適用於不能與其他優惠同時使用，即持月票、學生月票、多程票、各類轉乘豪華客位補票、假日來回票、以及受惠於「長者及合資格殘疾人士交通票價優惠計劃」的人士，都不能在使用原有優惠的情況下，享有清晨航班的八折優惠。