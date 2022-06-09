消防處長專訪｜引入滅火機械人及無人機救火　七一啟動處長指揮室

今年7月1日是香港回歸25周年，消防處處長楊恩健接受訪問時指出，處方已設立委員會應對緊急事件，當日會啟動「處長指揮室」，亦會調派特務警察，確保慶典順利舉行。在維護國家安全方面，消防處會加強執行《危險品條例》，如有不法分子大量搜購危險品，可及早制止，並調派危害物質專隊應付反恐行動。



消防處救火隊即將有新成員加入，為兩部法國製滅火機械人，與當地2019年撲救法國巴黎聖母院大火所用同一型號。同時已買入深圳大疆科技公司製造的大型旋翼無人機開始應用，能於災場製作3D圖像、偵察氣體、投擲物品等，更可加裝氣體偵測器，同時偵測9種氣體，顯示濃度分佈，協助消防員救火。



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消防處會加強科技救援，提升效率。（羅君豪攝）

執行《危險品條例》 防範恐怖活動

距離25周年回歸尚餘三周，楊恩健表示，消防處已成立委員會籌備25周年慶典活動，處理緊急預案和資源調配，並已舉辦一系列演練，屆時會啟動「處長指揮室」，統籌所有應急緊急資源，策略性投放資源在重點位置，亦支持警方執法，安排特務警察配合行動。

在維護國家安全及反恐工作方面，楊恩健表示，消防處與各執法部門成立跨部門反恐專責組，不時舉行反恐演練；消防處亦肩負執行《危險品條例》，以防不法分子利用危險品危害國家安全，透過危險品課向售賣或儲存危險品場所進行宣傳教育，如發現有人大量購入，可及早通知作為情報搜集；消防危害物質專隊主要應付大型事故，外國有案例，如有人放毒氣或有害物質，就需要專隊處理。

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滅火機械人可連續運作12小時

消防處即將有兩部法國製滅火機械人引入服務，與2019年法國巴黎聖母院大火所用同一型號。當時火場逾850度高溫，滅火機械人以航天金屬製造，每部造價268萬元，可以連續運行12小時，出水量每分鐘發射3,000公升，射程達60米，前方設有電動清障架可推動1噸重物件，它亦可以變為「事故支援模式」，到隧道及地下鐵管道搬運傷者。

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至於大型旋翼無人機已經開始應用，由深圳大疆科技公司製造，能於災場製作3D圖像、偵察氣體、投擲物品等，最高可飛至海拔5,000米高，承受每秒15米風速，可配備熱成像相機、雷射測距、射光燈等，更可加裝氣體偵測器，同時偵測9種氣體，顯示濃度分佈。

推動專隊納入《資歷名冊》為大灣區培訓

消防處近年積極推動其下14個專隊納入《學術及職業資歷評審條例》下的《資歷名冊》，當中救護職系的「輔助醫療專業文憑」已納入《名冊》，相等於資歷架構第四級別，楊恩健希望可以打造香港專隊訓練品牌，並為大灣區城市及一帶一路城市提供培訓。

2016年淘大工業村迷你倉大火奪去兩名消防員性命。（資料圖片）

「消除火警危險通知」規管迷你倉

2016年淘大工業村迷你倉大火奪去兩名消防員性命，死因庭早前裁定死於不幸，建議屋宇署考慮以發牌制度規管。楊恩健表示，現時消防處會向有危險的迷你倉發出「消除火警危險通知」，本港有705間迷你倉，有374間符合規定，有110間正在處理中，餘下221間進入法律程序，當中1間正申請司法覆核，至於是否向迷你倉發牌，需待屋宇署完成研究，消防處願意配合。