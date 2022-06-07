習近平七一訪港？林鄭稱竭力創造條件 未澄清高官須先隔離傳聞
撰文：周皓宜
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今年是香港回歸25周年，國家主席習近平會否於「七一」來港仍是未知之數，但有傳新一屆政府班子、現屆特首林鄭月娥、一眾高官和行政會議成員，需要在領導人訪港前一周進行隔離。林鄭月娥今早（7日）出席行會前未有確認有關消息，僅表示今屆政府會竭盡全力創造領導人訪港的條件。
鑑於香港局勢 領導人將發表非常重要講話
被問到目前疫情趨勢會否影響到習近平訪港，林鄭月娥說，香港回歸25周年加上新政府成立，政府當然熱切期盼領導人訪港，鑑於近五年香港發生的事情，相信領導人會發表非常重要的講話，為本港未來發展指明方向，今屆政府一定會竭力創造讓領導人訪港的條件，但未能交代詳細內容。
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