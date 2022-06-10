日本開關｜香港快運飛東京航班6.24啟航　來回機票連稅最平$5496

【HKexpress/香港快運】日本今日（10日）有限度開關，讓港人跟團「回鄉」，多間旅行社隨即出團以解港人「思鄉」之情。本地廉航香港快運今日亦宣布，將於6月24日起重啟來往東京的恆常航班，逢周五出發，8日後，即下一個周五才有回程機返港，最快來回的航班為6月24日和7月1日，整套機票連稅已需5,496元，若計及行李等雜費，整套機票的售價將更高。

值得注意的是，來回程均是白天上機，旅客不能再如以往一樣以夜機或凌晨機「偷」多一天時間在日本掃貨。



（HK Express fb截圖）

香港快運下午在社交網站宣布，將於6月24日重啟恆常航班往返香港及東京航班，為符合日本入境資格的人士提供更便捷嘅出行選擇。​

首班復飛航班為飛往成田機場的UO806，6月24日早上10時20分起飛，預料同日3時50分抵埗，機票售價2,378元起，至於返港的最早航班為UO807，7月1日下午4時50分由成田機場起飛，機票售價為2,018元起。計算稅項後，一套來回機票已需至少5,496元。

值得注意的是，香港快運為廉航，有關票價仍未計及行李、揀位和旅遊保險等雜費，亦即整套機票的最終售價將會更高，而來回程的起飛和抵埗時間同為白天，亦即旅客無法再以凌晨機或夜班機，「偷」多兩天時間在當地遊玩。

廉航不廉 暑假檔期單程索價4,708元

翻查香港快運重啟日本恆常航班首月的票價，可見來往香港、東京的航班逢周五起飛，直至7月17日便會回復每天也有恆常航班穿梭兩地。不過，首航單程二千多元票價，已經是「最優惠」，踏入傳統暑假檔期後，單程最貴航班可達4,708元，亦即來回兩地已需近萬元，加上行李等雜費，票價將高達五位數。

早前日本當局宣布，於今日起正式開放接待國外遊客，惟目前首階段必須經旅行團入境，每日入境限制為2萬人。除機票外，計及跟團、當地住宿、返港檢疫七天的酒店費用，若市民計劃在暑假期間「返鄉」旅遊，相信整個旅程要支付近兩萬元旅費。

▼日本公布6月10日開關▼

