日本6.10開關｜港人蠢蠢欲動　旅社網頁流量飆　盛惠4.5萬照成團

日本明日（10日）起恢復向旅客開放，雖然港府仍維持回港7日隔離措施，但本港各旅行社近日已陸續推出日本團。翻查相關旅行社網頁，今午（9日）已不有少日子成團，例如縱橫遊約2.3萬元的8日團，以及4.5萬元的15日團，分別已有3團及1團可如期出發。至於東瀛遊於本月22日出發的首團，售約2萬元，同樣已成團。



縱橫遊常務董事袁振寧透露，昨日網頁的流量較前日增40%，現時約有20多人報團，估計9月份可再加團。他亦指，若日圓跌穿五算，或出現「爆團」則可進一步減價。



▼日本公布6月10日開關▼



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縱橫遊逢周五有一團出發 每團上限30人

縱橫遊早前推出「日本再起動」8日旅行團，每逢周五均設有一團，乘搭香港快運航空，最早於6月24日出發，2至4人便可成團，上限為30人。該團收費每位約22,888元，包回港7日檢疫酒店及檢測費用、代辦旅遊簽證等，但不包括旅遊保險，及每日130元的服務費。

至於行程則包括上高地、立山黑部、白川鄉、薰衣草祭／童話世界、奧多摩湖等；其中3晚亦可享用溫泉，分別為松本翔峰、白馬東急及石和花京溫泉；以及到涉谷最新開業的SCRAMBLE SQUARE購物。

首三團已成團 報名人數逾20人 縱橫遊網站流量增4成

翻查網頁，目前最早出發的6月24日、7月1日、7月8日已成團，其後的日子亦顯示即將成團。縱橫遊常務董事袁振寧透露，自日本公布旅行團營運安排後，進入網站的人數持續上升，昨日網頁的流量較前日增40%，現時約有20多人報團。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

客量不及疫情前水平︰以前一個上晝都唔止

不過袁振寧坦言，顧客量仍然遠不及疫情前的水平，「唉，死啦。以前一個上晝都唔止呢個數啦。」他指，航班數量及回港檢疫房間不足，成為辦團的困難之一。雖然日本計劃開放沖繩那霸及北海道新千歲機場國際航班，但他估計以目前本港市場規模，航空公司未必開通班次，或暑假後才可再加開日本團。

價格方面，袁則透露當符合某幾種情況便可減價，例如日圓跌穿五算，或客似雲來出現「爆團」的情況，則根據所需成本調整價格；或相反報團人數過少，亦需考慮減價吸客。他亦強調，若有機會減價，已報名的團友亦能受惠。

$4.5萬元15日團照成行

此外，縱橫遊另外長達15日的旅行團，最早出發的8月26日亦已成團，其他日子亦將成團。該團同樣每逢周五均設有一團，乘搭國泰航空，收費每位約45,000元，包回港7日檢疫酒店及檢測費用、代辦旅遊簽證等，但不包括旅遊保險，及每日130元的服務費。

至於行程則包括暢遊13個縣，例如昇龍道、阿智村觀星、白川鄉、京都四國等。當中有5晚為和風溫泉（能登和倉、加賀、晝神、琴平溫泉）。

東瀛遊首團亦已成團

除了縱橫遊外，東瀛遊的網頁亦顯示，其7日團亦已成團，為最早出發的6月22日，其他日子亦快將成團。費用約19,999元，包括7日隔離酒店，預計10人成行。若顧客自行訂購心水隔離酒店，可獲退4,130元，即團費為15,869元。