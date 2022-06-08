日本開關｜團費創新低　東京輕井澤遊6.29飛　不包雜費每位1.1萬

日元匯率創20年新低，日本將如期於周五、即6月10日「開關」接待外國遊客入境，但規定必須參加旅行團，暫時不能自由行。本港多間旅行社近日已陸續公布最新的旅遊產品，例如永安今日（8日）便公布，推出1.1萬元的東京、輕井澤團，但須注意，1.1萬元的團費並不包括保險等雜費，及回港7日的檢疫酒店等費用。



目前，東瀛遊首團將於6月22日出發，暫為最早一批的「回鄉團」，其昨日推出新團定價約2萬元，已包檢疫酒店費用，單以團費計撼贏眾多旅行社。不過，縱橫遊早前則透露，將推出低於2萬元的行程，費用同樣包括檢疫酒店，因此有理由相信，接下來日本團的價格有可能會不斷創新低，不急於在本月訪日的市民可再等一等。



▼日本公布6月10日開關▼



+ 25

永安東京、輕井澤團連雜費每位逾1.7萬元 不包檢疫酒店雜費

繼縱橫遊、東瀛遊等旅行社後，永安旅遊今日推出多個日本小型旅行團，其中「東京、輕井澤悠遊夏日8天之旅」將最早可於6月24日出發，連同保險、稅項及7日檢疫酒店等費用，每位約29,137元。

至於其「東京、輕井澤悠遊夏日7天之旅」的團費最低，淨團費為10,999元，連同保險、稅項等費用則約17,432元，但不包7日檢疫酒店，6月29日出發。

其行程包括遊覽日立海濱公園、山中湖花之都公園及茨城花之樂園；前往淺間山欣賞火山岩奇景，及東京避暑勝地輕井澤，並踏足2020東京奧運主辦場館新國立競技場等；所入住的酒店提供溫泉設施。

旅行團每日會為團友進行快測 分枱食飯

永安表示，以上所有新行程將加入「七大安心出行保障」，包括︰領隊、導遊及司機均已完成接種疫苗、每日為旅客提供快測、於旅遊巴放置消毒設備、每日為旅遊巴消毒清潔、旅遊巴入座率不超過70%、只安排與同行親友同桌用餐、安排回港前的核酸檢測及所需費用。

東瀛遊團最早出發 每位約2萬元

至於東瀛遊昨晚亦推出新行程，指適逢北海道踏入花季，將推出北海道及東京的7日旅行團，最早可於6月22日出發，費用約19,999元，包括7日隔離酒店，預計10人成行。東瀛遊更指，若顧客自行訂購心水隔離酒店，可獲退4,130元，即團費為15,869元。

該行程包括走訪北海道富良野花田，及美瑛薰衣草兩大賞花勝地；並有熱門景點白金青池、奧多摩湖；飲食方面則包括北海道赤肉蜜瓜任食放題、海鮮市場等；所入住的酒店更提供溫泉設施，旅客可穿泳衣享用。

禤國全：若反應良好 將爭取東京及大阪以外直航機位

東瀛遊執行董事禤國全便表示，團費下調加上日元滙率跌穿六算，認為先換「Yen」準備去旅行為最好不過。他亦指，若反應良好，將積極向航空公司爭取東京及大阪以外直航機位。「去日本真係好吸引，而且喺香港困咗兩年幾，好多人都急不及待想出去走走。」

縱橫遊計劃再推新團︰可做到2萬蚊以下包檢疫酒店

此外，縱橫遊早前亦推出「日本再起動」8日小型旅行團，最早於6月24日出發，目前已成團。該團收費每位約22,888元，包7日檢疫酒店、檢疫費用、代辦旅遊簽證，但不包括旅遊保險，及每日130元的服務費。

至於行程則包括上高地、立山黑部、白川鄉、薰衣草祭／童話世界、奧多摩湖等；其中3晚亦可享用溫泉，分別為松本翔峰、白馬東急及石和花京溫泉。

袁振寧：訪日限制比預料中寬鬆

縱橫遊常務董事袁振寧昨日便向《香港01》表示，由於日本公布的詳情比預料中寬鬆，旅行團不設人數限制，以及任何景點均向外開放，相信可根據市場反應，進一步下調旅遊產品的價格。「如果估計市場有20人報名，初頭定價可以做到2萬蚊或者以下（包回港7日檢疫酒店）。」

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼

