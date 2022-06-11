兒童欠向上流動機會難脫貧　關注團體倡職業教育助生涯規劃

本港貧富懸殊問題，父母未能脫貧亦影響孩子向上流動的機會，形成跨代貧窮的惡性循環。「兒童發展配對基金」及「青少年發展企業聯盟」主席陳龔偉瑩今日（11日）在電台節目表示，現時的「應試式」教育制度未能發掘年青人的潛能和興趣，父母亦無本錢提供其他優質教育資源和人脈，令基層兒童長大後亦欠缺向上流動的機會。

她提到，其帶領的機構推出的職場教育計劃，為過千名基層青年提供走入職場小試牛刀的機會，讓他們能及早規劃人生。她希望新一屆政府上任後，能盡快落實解決跨代脫貧的政策，對症下藥為基層青年脫貧。



「兒童發展配對基金」及「青少年發展企業聯盟」主席陳龔偉瑩陳龔偉瑩。（資料圖片／文雪萍攝）

陳龔偉瑩在港台節目《香港家書》表示，根據前年香港的貧窮情況報告，貧窮兒童人口亦一直有增無減，在政府政策介入前更高達27萬人，即每4名18歲以下兒童，就有一個是貧窮兒童，加上香港的堅尼系數不斷上升，亦反映本港貧富懸殊問題仍然嚴峻。她認為基層青少年因父母和家庭因素，欠缺優質的教育資源和向上流動機會，而形成跨代貧窮的惡性循環。

▼2020年全港分區貧窮率（政府政策介入前）▼



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對於社會傾向以金錢支援協助基層脫貧，她提到自己擔任「兒童發展配對基金」主席多年，認為解決跨代脫貧問題，關鍵是要幫助這批基層年青人向上流動，亦即要為他們裝備好向上流動的能力，和開闢相關機會。

為對症下藥，她提到其領導的「青少年發展企業聯盟」8年前已推出「Y-WE青少年工作體驗」先導計劃，鎖定基層中學生為優先對象，為他們提供全面和系統性的職場教育，啟發同學的興趣和潛能，並會連結政府、學校、社福界和工商界，為基層學生提供充足機會，讓他們能早在中學階段便有機會到實際的職場體驗，及早認識社會、接觸商界、建立人脈和鍛鍊職場的軟實力，提升自己潛能和興趣的了解。

陳龔偉瑩續指，有關計劃已幫助超過1,300名基層青少年，強調「我從未遇過一位沒有能力或潛能的年青人，只有自信心不足或才華未被發掘的年青人。」

她希望新一屆政府上任後，能盡快落實解決跨代脫貧的政策，包括重新思考教育的本質，在學術教育的同時，要重視職場教育，以幫助年青人以向上流動為目的，從而達至脫貧。