回歸25周年｜香港郵政7.1發售兩套紀念郵票　37郵局提供蓋印服務

回歸25周年紀念日尚有不足兩星期就到，香港郵政今日（17日）宣布，將於7月1日當日發售以「香港特別行政區成立二十五周年」及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題的紀念郵票及相關郵品，

▼香港郵政發行回歸25周年紀念郵票▼



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同日發售解放軍駐港25周年郵票小型張

以「香港特別行政區成立二十五周年」為題的紀念郵票一套四枚，尚有一張小全張和相關集郵品。香港郵政表示，郵票展示「在實施《香港國安法》及完善選舉制度後的香港，回到「一國兩制」的正確軌道，以維持長期繁榮穩定」；同時郵票亦帶出教育學生國民身份認同，以及在《十四五規劃綱要》和粵港澳大灣區建設帶動下，香港將更積極融入國家發展大局，在未來數十年為年輕人和企業帶來龐大的發展機遇。

香港郵政表示，解放軍駐香港部隊自1997年進駐香港，「維護國家主權、安全及發展利益，是維護香港繁榮穩定的重要基石」，同日會發售以「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題的一張郵票小型張，以資紀念。

37間集郵局7.1營業半日

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）將由下周一（20日）起發售兩款郵票的正式首日封，並於7月1日起在全線37間集郵局及「郵購網」發售，7月2日起同時在其他非集郵局發售。首日封（珍藏版）、套摺（珍藏版）及貼有紀念郵票／郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

香港郵政表示，全線37間集郵局於7月1日上午9時至下午2時營業，為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有集郵局亦會於當日設置收集點，以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。