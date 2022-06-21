回歸25周年｜港繁榮靠3優勢　唐英年籲建更多公屋　共享成功成果

香港回歸祖國25年，經濟增長保持平穩，國際都會地位不改，全國政協常委、前政務司司長唐英年形容發展「相當唔錯」，特別是金融及專業服務兩大方面。展望未來，儘管中美衝突日益加劇，或影響本港「中介人」角色，但他相信，香港仍然可保持作為內地面向世界的窗口這獨特優勢，但倡議香港探索歐美市場以外的發展機遇，以至解決港人住屋問題，讓社會共同享受成功的成果。



唐英年認為，香港一直是高度開的放經濟交易平台，得以繁榮發展全因擁有三大優勢。﹙資料圖片﹚

過去四分一世紀，本港經濟成績表用亮麗來形容，並不為過──GDP從1997年的13,730億港元，增長至2021年的28,616億港元，而政府收入和儲備也錄得可觀增幅，如果按世界銀行標準計算，即將黃金及外滙儲備計算在內，截至2019年，香港以4,413.5億美元（34,204億港元）排在全球219個國家及地區第八位，比韓國還要多。

唐英年認為，香港一直是高度開的放經濟交易平台，得以繁榮發展全因擁有三大優勢︰一是香港是個多元社會，各地人才十分容易融入；二是連接內地與國際的「中介人」角色；三是健全的法制及稅制。「香港是國家﹙中國﹚對外最開放的一個窗口，許多企業都很喜歡香港這個平台，無論是引進來，還是走出去。」

回歸25年主要經濟數據變化



中美矛盾只會深化 探索歐美以外機遇

但隨著內地愈趨開放，經濟實力直逼「一哥」美國，中美衝突愈演愈烈，香港作為內地與國際的「中介人」，無可避免也受影響。唐英年明言，中美矛盾只會深化，不會好轉，他以形象的比喻道︰「美國自從第二次世界大戰之後，做了全球的『大佬』，但任何『社團』都是這樣，你做大佬做得耐，有個人開始挑戰你地位時，大佬會給你過好日子嗎？一定不會！所以它在多方面都針對中國，幾乎預計得到。」

形勢有變，唐英年認為，香港可進一步開拓新市場，例如東盟、一帶一路國家等，「我們現在最大的貿易夥伴是內地，而最大的出口市場仍然是歐美，但我相信將來都會有一個新的大市場，我們應該進一步開拓這些新市場，例如東南亞、中東、中亞。」

市場可以開拓，但原來的「中介人」光環怕不怕慢慢褪色？唐英年認為，香港人適應力強、頭腦轉數快，只要香港保持著一國兩制的優勢，仍然繼續有發展空間，可以對國家的深化改革有貢獻。「﹙只要﹚我們保持住貨幣自由兌換流通，保持住開放自由貿易的體制，保持住國際標準的金融監管機構，保持住普通法的制度，仍然可以得到世界認可。」

面對中美交惡，唐英年認為香港可進一步開拓東盟、一帶一路國家。（廖雁雄攝）

籲發展文化及藝術產業

近年新經濟發展迅速，資金對科網公司趨之若鶩，但香港在新經濟發展似乎未能跟上國際步伐。唐英年則認為，科技不等於發明，創科不只是研究出一個更先進的產品。「科技一方面當然是技術上的進步，另一方面其實是『頭腦的匯聚』，只要你這個地方可以匯聚到科技人才，科技自然會進步。」他續稱，科技人才可以在香港發展概念，落實生產製造則可以選擇到大灣區，「產品在香港發布，又或以香港為總部，在此吸引外國資金，即便是研發工作，也可以外判給內地。」

他認為，香港是一個高度開放的城市，能夠吸引世界不同地方精英，從海外、亞洲、內地直接來香港，有足夠吸引力吸引多方面的精英留低，以此為家。唐英年以大疆（DJI）為例，創始人汪滔曾在訪問中提及，「假如我沒有去香港，便不會取得今天的成就。假如我留在內地或去了美國，也不會創立大疆創新。」

除了創科發展，唐英年認為香港還可以發展文化及藝術產業，因現時亞洲未有一個國際文化藝術中心，加上香港稅率低，相信可以推動藝術品交投。「我們硬件條件好好，無增值稅，有些地方先徵後退，例如新加坡來一件（藝術品），收了稅先賣去泰國，到時先退稅給你，分分鐘坐幾個月都無（未收到）。」事實上，現時香港的拍賣、展覽、畫廊都做得好蓬勃。

唐英年促新一屆政府興建更多公共房屋。﹙資料圖片﹚

須解決住房問題 擴大公營市場

發展新興產業，無疑可作為香港向前的引擎，但拖後腿的問題還須解決。過去25年，住房問題困擾港人，有海外智庫便指出，本港連續第11年成為全球最負擔不起的住宅市場，樓價中位數相對家庭收入中位數比率達到20.7倍，相當於不吃不喝20.7年才能置業。「上車」負擔重，市民難「安居樂業」。

唐英年坦言，住屋是一個問題，夾心階層尤其「苦」，「『中產基層』是最慘的，他們收入超過上樓（資助房屋）要求，但又買不到樓，所以交緊貴租。」他認為，新一屆政府將會興建更多公共房屋，擴大公營市場，令私營房屋比例相對下降，以解決香港的房屋問題，「須解決樓市『畸型』現象，社會才可有更加公平的發展，共同享受成功的成果！」

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