確診大廈︱大增592幢　山頂布力徑洋房、半山富匯豪庭有居民確診

新冠病毒連續兩日增逾800宗新個案，有患者居住的大廈也急增。衞生署今晚（12日）更新確診大廈名單，當中新增592幢大廈，山頂布力徑洋房、坪洲雍澄海岸洋房上榜；而半山區譽皇居、中半山富匯豪庭亦在名單內。

另外，名單亦有不少酒店，包括北角海逸酒店、九龍海逸君綽酒店、東涌的香港銀樾美憬閣酒店、尖沙咀的最佳盛品酒店、紅磡的海韻軒海景酒店，亦有中西區服務式住宅本舍。



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港島佔146幢 嘉崙臺、譽皇居等上榜

在今天及昨天報告的592幢大廈中，港島區共佔146伙，當中山頂布力徑洋房亦上榜，該處為傳統豪宅地段，是富豪名人聚居地；而大坑道的嘉崙臺亦在名單內，該廈可俯瞰跑馬地市景，歌星陳奕迅曾購入單位。

中半山富匯豪庭2座亦同樣上榜，該屋苑同樣吸引不少名人進駐，例如「跳水皇后」郭晶晶、名媛本田由美子等，均曾持有相關單位。至於位處中半山梅道的譽皇居，亦同樣在名單內。

此外，南區貝沙灣3座，以及貝沙灣南灣2座、薄扶林冠冕臺1號、寶馬山Braemar Heights 瑞蓮2座、灣仔囍滙 5 座、西營盤Fifteen Western Street等亦有人染疫。

寶馬山Braemar Heights 瑞蓮2座有居民確診新冠病毒。（資料圖片）

新界佔271幢 包括壹號九龍山頂

新界區則佔271幢，當中有將軍澳天晉星鑽海，而日出康城亦有6幢上榜，包括LP6的3座及5座、Sea To Sky 3座、以及領都10座、1座及7座。

此外，荃灣油柑頭壹號九龍山頂1期、大埔沙欄小築、白石角溋玥‧天賦海灣10座等同樣上榜。

▼過去14天內有確診者 曾居住的住宅大廈名單▼



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九龍共175幢 九龍站三個屋苑有大廈上榜

九龍區亦佔175幢，當中有半山壹號21號、以及九龍站上蓋擎天半島的1至3座、君臨天下2座、凱旋門朝日閣，另京士柏山道80號、匯璽7座及5B座、帝庭豪園 1 座亦上榜。

另外，旺角Skypark、大角咀維港灣8座、港灣豪庭2座及5座，以及香港心理衛生會臻和學校亦在名單內。

九龍站凱旋門上榜。（資料圖片）

6幢紀律部隊宿舍上榜

此外，名單內亦有不少紀律部隊宿舍，例如柴灣已婚警察宿舍2座、順利紀律部隊宿舍2座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座、壁屋懲教處職員宿舍5座；而荔景紀律部隊宿舍亦分別有2座上榜，分別有1座及3座。