聖保祿中學兩名分別16歲中四及13歲中二女學生，上周三（18日）下午在筲箕灣新成中心墮樓身亡。消息指，二人疑為情侶關係，有人受感情問題困擾。校方亦證實涉事兩名學生的家長曾向校方求助，校方亦與家長溝通，學校社工亦跟進事件。兩名同志少女輕生事件引起社會關注，有臨床心理學家表示，青少年的求助通常與人際關係或學業有關，即使是同志青少年，談戀愛時亦與普遍人士一樣會遇上困擾，建議大眾包括家長、社工及朋輩，若接觸到青少年的求助，應先以接納及關懷的角度了解他們當下的需要，耐心聆聽他們的煩惱，再以客觀的態度回應他們的感受，而非只着眼於他們的性取向。



早前聖保祿中學兩名同志情侶疑受感情問題輕生，引起大眾關注。（資料圖片/林朗天攝）

早前聖保祿中學兩名同志情侶疑受感情問題輕生，引起大眾關注。根據救助兒童會於2020年的「香港兒童與青年的心理健康：分析及建議」，青少年的自殺率於2010年至2019年期間呈上升趨勢。臨床心理學家劉雪慧表示，學生求助通常與學業、人際關係、升學就業、自信心等問題有關，若是感情方面，即使是同志青少年，談戀愛時亦與普遍人士一樣會遇上困擾，建議大眾若遇上相關求助，不應將着眼點放在求助者是男女關係還是同性關係，應先給予接納，耐心聆聽，以關懷的角度了解他們的需要，客觀地回應他們的感受。

臨床心理學家劉雪慧表示，青少年的求助通常與人際關係或學業有關，即使是同志青少年，談戀愛時亦與普遍人士一樣會遇上困擾，建議大眾包括家長、社工及朋輩，若接觸到青少年的求助，應先以接納及關懷的角度了解他們當下的需要，耐心聆聽他們的煩惱。（資料圖片）

「各種人際關係包括談戀愛係一件好複雜嘅事。因為你可能冇做錯，但你控制唔到人哋點諗，每個人都想被接納、愛人與被愛。」劉雪慧形容，青少年若在處理人際關係上碰壁，容易產生負面情緒或感到困擾。她透露曾處理過兩個同志青少年的求助個案，對方求助時並非因同志身份而受到社會壓力，故應着眼處理他們當下關注的問題，「有個女仔接觸我，話有學業壓力同選科好迷惘，傾傾下佢就透露自己拍緊拖，佢話我女朋友點點點，我先知道佢嘅性取向。佢亦冇特別向屋企人透露自己嘅戀愛關係，因為佢當時有其他更關注嘅事。」

「亦試過有個男仔嚟輔導，話最近同人曖昧，想搵我傾感情關係，慢慢佢透露咗對方係個男仔，講嘅時候亦冇帶住壓力。佢當時嘅困擾係來自未表白，唔知對方接唔接受佢。」劉雪慧指，當對方向自己傾訴心事，代表雙方存在信任，也是一種求助信號，需要被認真看待。

「各種人際關係包括談戀愛係一件好複雜嘅事。因為你可能冇做錯，但你控制唔到人哋點諗，每個人都想被接納、愛人與被愛。」劉雪慧形容，青少年若在處理人際關係上碰壁，容易產生負面情緒或感到困擾。（資料圖片/余俊亮攝）

建議家長得悉子女出櫃時 毋須想得太長遠

「好多時同志當事人對自己嘅戀愛關係感到自在，反而係身邊嘅人好緊張。」劉雪慧建議若家長知道子女出櫃，先不要反應過大，或想得太長遠，「唔好諗到要點同其他人交代、你哋第時結婚點算呢啲，否則子女亦會感受到焦慮緊張嘅情緒」，而且容易忽略子女當下的困擾及需要。她亦建議不論家長、社工及朋輩接觸到求助時，應鼓勵當事人多說出自己的感受，避免給予一些短暫或倉猝的意見，「當一個人講咗佢嘅感受，會更冷靜同客觀地搵方法解決問題。」

劉雪慧坦言，同志關係面對的社會壓力亦不少，「即使香港已經比以前開放，但同性戀仍是小眾，唔可以否認同志關係有好多來自身邊嘅社會壓力，來自大家用咩眼光睇佢哋嘅感受。」（資料圖片/梁鵬威攝）

同志關係仍承受不少社會壓力

劉雪慧坦言，同志關係面對的社會壓力亦不少，「即使香港已經比以前開放，但同性戀仍是小眾，唔可以否認同志關係有好多來自身邊嘅社會壓力，來自大家用咩眼光睇佢哋嘅感受。」她形容上周的同志情侶輕生事件是悲劇，「決定輕生一定係因為面對緊極大嘅痛苦，所以任何人接觸到有關感情事嘅求助，都應該先關注對方嘅諗法。」

香港救助兒童會總幹事司徒恩形容，看到年輕人放棄生命的消息感到很惋惜，建議提高大眾對心理健康的關注，改變社會對尋求精神健康服務的態度，並提升社區心理健康支援服務，採取不同方法辨識有需要但未有主動求助的兒童。

司徒恩亦建議，應向家長、老師及社區工提供更多培訓機會，提高他們對心理健康的專業知識，以便有效地辨識有需要的學生，適時提供支援。政策制定者亦要增加教育心理學家的人手供應，為受心理和情緒問題困擾的學生，提供更完善及更迅速的治療及支援。

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同志或跨性別友善情緒支援服務：



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