強制檢測︱57處上榜食肆佔11間　涉菜街銀龍茶餐廳及雲桂香米線等

食物及衞生局今晚（12日）最新強制檢測公告，合共57處指名地點上榜，其中有11間為食肆，包括旺角西洋菜南街銀龍茶餐廳和雲桂香米線專門店，其他上榜食肆包括荃灣海之戀商場彩薈軒、旺角砵蘭街新川美食、旺角正冬火鍋料理等。



至於住宅則有46幢，當中有半山束的富匯豪庭2座及金庭居，另也包括跑馬地樂陶苑D座和尖沙咀九龍站上蓋的擎天半島2座；屯門龍門居 16 座則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。



局方規定，所有在指定時間內曾到訪有關地點的人士，須於明日或日（13日或14日）接受核酸檢測。



▼6月12日強制檢測名單▼



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旺角正冬火鍋料理及新川美食都上榜

根據最新強檢名單，因曾有陽性個案到訪，故合共有11間餐廳上榜，餐廳分佈港九新界。在九龍區，有旺角西洋菜南街的銀龍茶餐廳，有兩個時段的食客確診新冠病毒，在6月5日傍晚18:00至18:45和6月7日16:30至17:15在場人士，均需於明日或後日內前往進行核酸檢測；至於西洋菜南街的雲桂香米線專門店，患者光顧時間為6月6日下午13:30至14:00，同時段在場人士需檢測。

鄰近的旺角太子道西「正冬火鍋料理」及砵蘭街「新川美食」、大角咀「創意餐廳」及「新耀記食店」和深水埗南昌薈「半島漁港」，都同樣被納入強制檢測公告。

新界區則有荃灣海之戀商場「彩薈軒 」、大圍「明星海鮮燒鵝專門店」、馬鞍山恒安邨恒安市場的「四喜牛腩粉麵」；港島區亦有鴨脷洲利東商場「薩莉亞意式餐廳」。

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46幢住宅上榜 港島佔10幢

除了食肆外，亦有46幢住宅上榜，當中45幢有患者居住或曾到訪。其中港島區佔10幢，當中有半山區富匯豪庭2座、堅道金庭居、泓都2座、跑馬地樂陶苑D座、太古城銀栢閣、北角健威花園F座等。

擎天半島上榜 「西九四小龍」兩幢上榜

另外，九龍區亦佔18幢，包括尖沙咀擎天半島2座，而大角咀帝柏海灣2座、港灣豪庭5座，以及柏景灣6座亦上榜。此外，屬「西九四小龍」的長沙灣碧海藍天3座和昇悅居3座，以及鑽石山星河明居E座、油塘崇山街8號曦臺2座等也上榜。

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屯門龍門居污水陽性

新界區則有16幢，例如沙田駿景園10座，將軍澳有維景灣畔11座和怡心園 5 座。此外，深井碧堤半島9座、碧堤半島9座亦榜上有名，另外小欖帝濤灣浪琴軒 2 座亦需強檢。至於離島區，亦有東涌海堤灣畔2座，以及東涌迎東邨迎福樓。

屯門龍門居16座，亦因污水樣本檢測呈陽性，故同樣被納入強檢名單。

在6月6日至12日曾在上述住宅名單中逗留超過兩小時人士，需於明日或後日內前往進行核酸檢測。

▼6月12日流動採樣站▼



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政府明日將於深井碧堤半島重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。