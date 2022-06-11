三隧分流｜港府研三隧同價分時段收費　陳帆：西隧減價無助減塞車

西區海底隧道專營權將於明年屆滿，政府早前曾表示，會趁收回西隧專營權時機，一併推出三隧分流方案，以解決過海隧道長期塞車問題。

運輸及房屋局昨日（10日）向立法會提交的最新文件，提交三隧分流新方案的三大原則，包括引入「擠塞徵費」理念，不同時段有不同收費，繁忙時段的收費會較貴；非繁忙時段則較便宜；又會考慮三隧或劃一收費，以免司機為「慳隧道費」繞路；同時預告加過海私家車隧道費。

運房局局長陳帆今日（11日）在網誌表示，除了紅隧和東隧遠超負荷外，收費昂貴的西隧，其早上繁忙時間的使用量亦已飽和，認為單靠調整西隧收費無助解決過海交通擠塞的困境，因此建議推出「擠塞徵費」，希望改善市民出行習慣、減少駕駛者繞道和改善交通效率，紓緩過海交通問題。



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車龍倒灌累非過海市民「無辜辜塞埋一份」

陳帆在網誌表示，現時過海隧道的交通狀況主要出現三個問題，包括過海交通持續增長，現時紅隧和東隧在早上和傍晚繁忙時間，往返九龍的方向已遠超負荷50%，行車時間急增兩倍。

即使是現時收費遠較上述兩條過海隧道昂貴的西隧，在平日早上繁忙時間，使用量亦已達到其設計容車量，近年亦時有出現交通擠塞情況。他續指，過海隧道的車龍倒灌，連帶令非過海交通及地區道路亦受影響，形容非過海市民「無辜辜塞埋一份。」

（運房局圖片）

陳帆︰單純調整西隧收費無助解決現時過海交通擠塞情況

最後私家車佔過海車輛比例，在2011年至2021年的10年間，由約五成不斷攀升至約六成，但私家車只運載不足兩成的過海乘客。運載近八成過海乘客的巴士，只佔過海車輛約8%。他強調，私家車效率低卻佔用大量路面空間，加劇道路擠塞情況。

陳帆認為，單純調整西隧收費無助解決現時過海交通擠塞情況，因此，政府建議配合不停車繳費系統的技術，在釐訂各過海隧道費時引入「擠塞徵費」概念以管理交通需求，從而適度調節整體過海交通流量，有關收費主要有三大考慮：

1. 不同時段不同收費

當局初步建議，將整體過海交通情況將平日劃分為繁忙時段、一般時段，以及非繁忙時段，亦即早上或傍晚繁忙時段則需在一般收費之上，附加「擠塞徵費」；而在非繁忙時段則因應交通情況，收取較「一般收費」為低的「非繁忙收費」。

2. 減低車龍對非過海交通的影響並鼓勵減少繞道行駛

當局建議，三條過海隧道在同一時段的收費，調整至相若水平，甚至均一，可鼓勵駕駛人士減少因隧道費不同而繞道，節省衍生的額外行車時間，提高整體道路網絡的使用效率

3. 效率優先

當局認為，「擠塞徵費」應以控制私家車使用過海隧道為重點，故建議以「效率優先」為原則，根據各類別車輛的載客效率，以及對社會的經濟效益釐訂收費水平，包括為載客效率高的專營巴士提供運輸政策支持，並檢討現時貨車等商用車輛收費較私家車高的做法。