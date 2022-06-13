疫苗通行證｜擴至13類醫療處所　醫管局指初期會酌情籲勿缺席覆診

政府及醫管局轄下13類指定醫療處所，今天（13日）起實施「疫苗通行證」安排，包括醫管局專科門診診所、婦女健康中心及地區康健中心等。未接種疫苗人士則需出示48小時內的陰性核酸檢測結果。



醫管局總行政經理黃立己接受港台《千禧年代》表示，明白有市民不理解或未清晰新安排，例如不知道針數要求或誤認為接納快速測試代替，初期包括首次覆診會作彈性處理，會於現場安排職員協助病人，讓他們能夠就診，如身體狀況合適者可安排即場接種，呼籲病人勿因未符資格缺席覆診，指「最緊要係返嚟先，有職員盡量協助，唔駛太擔心。」



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黃立己表示，為加強公立醫院應對疫竹情政策，以及從保護使用者角度出發，由於體弱病人患重症機會較高，故盼他們符合接種要求。他提到，明白新安排實施初期，病人或未必理解要求，包括不清楚接種針數要求或誤以為可使用快速測試作替代，初期會作彈性處理，會容許相關人士會見醫生。至於酌情安排為期多久？他指，大部分專科門診覆診相距較長，首次未符相關要求者，可作彈性歲理。

有病人組織及殘疾者組織指，病人或因身體狀況未能打針，或不便前往進行核酸檢測，黃立己則指，醫護會為其檢查身體情況，以及進行解說釋疑，倘身體不許可者，醫生會處方豁免證明書，若證實身體狀況適合打針，亦可即場安排為其接種。他強調，相關政策是為市民健康着想，即使未符合疫苗通行證要求，呼籲他們如期前往門診覆診，會盡量提供協助。

醫管局︰最緊要係返嚟先，有職員盡量協助，唔駛太擔心

至於照顧者或陪診人士方面，他表示不可出示核酸檢測代替疫苗通行證，因醫院屬高風險場所，故要求較嚴謹。若年長人士或小童未獲陪診，則可盡量安排彈性處理或電話溝通，估計相信不大。他提到，若家屬未能陪伴就診，會盡量作彈性處理或電話溝通，相信情況不多，因大部分已打疫苗。

至於何以不能以快測代替核酸檢測，他則指涉及準確度及假陽性等考慮，但他強調，會作彈性處理，勿因未符資格缺席覆診，「最緊要係返嚟先，有職員盡量協助，唔駛太擔心。」