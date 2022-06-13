疫情．6.13︱檢疫酒店豪航天城爆疫　消費券第二期8月發放

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衞生署衞生防護中心今日（13日）公布新增737宗確診個案，連續兩日破800宗後首回落。



政府今早（13日）突擊巡查堅尼地城翰林軒第2座，受行動中共檢查約230名受檢人士的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，並向其中兩人處定額罰款10,000元。政府及醫管局轄下13類指定醫療處所，今天（13日）起實施「疫苗通行證」安排。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月12日最新數字平均升至2.03，上限更達3。（港大醫學院圖片）

昨日疫情總覽：

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【22:20】食物及衞生局公布強制檢測公告，有7間食肆及37幢樓宇上榜。荃灣有三間食肆上榜，為四陂坊唯一雲貴川風味、兆和街兆和茶餐廳和富華中心吉野家上榜；屯門 V city八月花及青菱徑富麗大廈海興廚房，在6月9日也有患者曾光顧；東涌東薈城牛気則涉及麗豪航天城酒店，餘下則是觀塘創業街萬泰利廣場的為食火鍋公司。在指定日子及時間曾在場人士，需於明日或後日（14或15日）前往進行核酸檢測。

上榜大廈方面，有尖沙咀凱旋門朝日閣、東涌藍天海岸影岸．紅B座(第 8 、座)、灣仔莊士敦道60號嘉薈軒、旺角君柏6座、半山區聯邦花園威尼斯閣、旺角帝峯．皇殿 6 座等。

▼6月13日強制檢測公告▼



【22:08】新冠疫情近日有反彈趨勢，醫院管理局今日（13日）在疫情記者會上透露，聯合醫院精神科有三名護士及一名支援人員確診，並指另有23名該院員工，由於與確診者曾出席聚會，因此列為密切接觸者，需留家檢疫。《香港01》接獲消息指，該院約30人日前一同出席一位同事離職時聚餐，而且未有戴上口罩合照，出席者更有護士長。

根據讀者提供相片，確診護士及一名支援人員曾參與約30人出席的聚會，歡送離職同事。眾人合照期間並未戴上口罩。（讀者提供相片）

【21:58】衞生署傍晚（13 日）更新確診大廈名單，新增510幢大廈有患者，當中將軍澳在內的西貢區有46幢大廈上榜，佔全港最多；沙田及中西區則分別佔42幢及40幢。新增住宅當中包括將軍澳Monterey 獨立屋、天晉1期日鑽海與3B期1B，中西區富匯豪庭2座再上榜，中環四季酒店的月租四季匯亦有居民確診。

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【17:08】政府今日（13日）公布，南區、離島區及葵青區共14處，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:47】今日多12宗無源頭個案，包括天水圍天富苑一家三口；另涉大角咀頌賢花園1座、屯門龍門居10座、馬鞍山新港城、黃大仙下邨龍達樓等，全部大廈要強檢。三宗同一地盤工作，涉東九龍幹線地盤。

檢疫酒店豪航天城酒店房務員家人確診，另一家人快測陽性。

42歲女患者居屯門良景邨，CT值為21，兩家人陰性。她在6.6 及6.9陰性，6.10喉嚨痛， 6.8去過東涌牛氣；另39歲女子為航天城清潔工，居元朗群潤花園，她在6.11核酸檢測陽性，曾同剛才清潔工有接觸。

麗豪航天城酒店轉作社區隔離設施。（酒店網頁截圖）

【16:44】歐家榮表示，酒吧Racks City多三名顧客確診，共21人染疫；酒吧FLM再多6人確診，總計24宗（22顧客及2名員工），佔在場人數18%。

【16:35】政府公布最新疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨錄錄得737宗確診個案，直接核酸陽性305宗、快測陽性覆檢陽性佔432宗；當中有104宗為輸入個案。今日沒有新增死亡個案。

學校呈報275宗陽性個案，當中220宗今早呈報，涉193間學校，分別216名學生及59名教職員。有四間學校出現群組爆發：

北區曾梅千禧學校：2E班有4個個案，建議本周停課；

德寶中英文幼稚園（黃埔花園），UKB上午班有三學生陽性，建議本周停課；

建生浸信會白普理幼兒園：K2分別兩學生及兩教師陽性，建議停面授一星期

國際學校 (International College Hong Kong (New Territories))一班有3學生陽性，本周停課；

英基Island School港島中學今早呈報六名教師陽性，他們上周曾出席會議，涉15名教師，其餘密切接觸者安排家居檢疫。

【14:14】停業兩年的香港仔珍寶海鮮舫，最快將於明日（14日）遷離香港。離別在即，今早（13日）已有市民專程拍照留念。有從未光顧過珍寶的市民，趕於上班特意前來告別珍寶，認為本港將再失去具有特色的旅遊景點。有數十年來每日風雨不改接載旅客來回珍寶的船家就表示，考慮與珍寶明日一齊退休，並坦言對此感到傷心：「一定啦，我對咗佢幾十年。」

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▼6月12日 珍寶海鮮舫開始進行圍板工程▼



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【13:24】港大感染及傳染病中心總監何栢良今(13日)於電台節目上表示，現時仍流行Omicron病毒及其分支，即使確診個案增加，目前並非處於第六波。他又預料，臨近7月1日，確診個案或增至四位數，甚至達2000至3000宗，但按目前接種疫苗進度推算，屆時已打三針者料可逾7成，相信仍屬可控，毋須收緊現行的防疫措施。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【11:55 】本港昨（12日）新增814宗確診，懷疑 BA.2.12.1 變種病毒個案則再多16宗。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日接受電台訪問時表示， BA.2.12.1由上月20日輸入本港至今，有近100宗相關個案，惟數目不算多，佔全港確診個案不足2%，相信與本港接種第三針比率已達六成、已有非常良好的疫苗屏障有關。

他直言，較憂慮正逐漸於世界流行的BA.4及BA.5 變種病毒，因其有機會致二次感染，相信本港隨後風險續增，但認為只要不構成公共醫療系統負擔，毋須收緊防疫政策。

▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



【11:47 】政府今早（13日）突擊巡查堅尼地城翰林軒第2座，該大廈早前被納入強制檢測公告，受檢人士被要求出示強檢期限內，曾接受新冠病毒檢測的結果電話短訊或相關證明。行動中，政府共檢查約230名受檢人士的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，並向其中兩人處定額罰款10,000元。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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【11:40】政府及醫管局轄下13類指定醫療處所，今天（13日）起實施「疫苗通行證」安排，包括醫管局專科門診診所、婦女健康中心及地區康健中心等。未接種疫苗人士則需出示48小時內的陰性核酸檢測結果。醫管局總行政經理黃立己接受電台訪問表示，明白有市民不理解或未清晰新安排，例如不知道針數要求或誤認為接納快速測試代替，初期包括首次覆診會作彈性處理，會於現場安排職員協助病人，讓他們能夠就診，如身體狀況合適者可安排即場接種，呼籲病人勿因未符資格缺席覆診。

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【10:50】本港疫情反彈，連續兩日錄得逾800宗確診個案。政府今早（13日）解封九龍城何文田邨景文樓，圍封期間有1,830人接受檢測，當中發現16宗陽性檢測個案，中招率約0.9%。

政府今早（13日）解封九龍城何文田邨景文樓，發現16宗陽性檢測個案。（資料圖片）

【07:00】第七届「傑出義工嘉許禮」於上月舉行，今年共有五位義工獲頒「傑出義工領袖」獎，其中從事義工服務逾20年的王文，曾見證沙士及新冠兩大疫症，並帶領超過30支義工團隊、2,000多名義工參與抗疫工作，多年來堅持在放工後或假期撥出時間參與義工服務。

他堅信做義工可以幫到人，「其實我都係一個普通義工嚟，唔係話有遠大的理念或宏圖，我個人實在不值一提 。」

▼6月11日火龍再現大坑▼



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▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼



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▼6月1日起強制檢測公告▼

