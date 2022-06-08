安利魚蛋粉麵強檢上榜　食客如常光顧　負責人：平常心面對

開業逾50多年的筲箕灣東大街安利魚蛋粉麵，昨日被納入強制檢測公告。6月4日早上10時半至中午12時半曾光顧者要今天或明天強檢。

安利魚蛋粉麵今天（8日）仍有照常營業，負責人鄭女士透露，當局並無特別通知要強檢，故不知道上榜原因及詳情，但由於店內已做足防疫措施，而員工今日快測亦全部陰性，故會以平常心面對。



安利魚蛋粉麵過往不時獲明星捧場，如周潤發、郭富城、鄭伊健亦是座上客。記者今早約11時到訪，該店仍然繼續營業，不少食客如常光顧。

有食客坦言不會擔心，因在3至4個月前已曾染疫，加上每天都有做快速檢測，並已做足防疫措施，「都冇得擔心，其實(病毒)度度都係。」另一食客則指，並不知道餐廳被列入強制檢測名單，但經過兩年多的疫情，她亦表示：「無得驚咁多。」

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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安利負責人未知上榜詳情

負責人鄭女士向記者透露，他們昨晚見到強檢公告才知道自己上榜，而當局亦無特別通知他們，故不知道上榜原因及詳細。

鄭女士指，今早上班前已要求全體員工快測，結果全部陰性，同時亦已陸續安排員工到社區檢測中心做核酸檢測。她說，店內一直做好消毒及防疫措施，故會以平常心面對。

她又指，最近生意受天雨影響，估計再加上納入強檢名單，生意會雪上加霜。

▼6月1日起強制檢測公告▼

