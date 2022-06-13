消費券｜OK便利店領八達通第一期尾數$1000　可額外獲20元現金券

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】第二期消費券派發在即，OK便利店公布最新優惠，由今年6月16日起至6月22日期間，凡首次於OK便利店以八達通成功領取1,000元消費券「尾數」，將額外獲贈總值20元OK現金券。



OK便利店表示，第二期消費券派發亦正好臨近父親節由於去年推出此優惠計劃反應熱烈，為答謝一眾粉絲，整個推廣期內將會派發總值港幣逾2,000萬元現金券，當OK齊齊印會員於推廣期內，首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張5元電子現金券自動存入會員的OK齊齊印app戶口內。

而當非會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會自動列印4張5元現金券於收據上，計劃每張八達通只限換取一次，現金券必須於今年7月15日前，淨消費滿20元時使用。