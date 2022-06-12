消費券｜本周公布第二階段5000元派發詳情　暑假發放

第二階段5,000元消費券將在暑假發放，財政司司長陳茂波今日（12日）在網誌表示，本周將公布發放詳情，希望透過「可以轉會」的市場力量，讓消費者享受最多消費優惠，讓消費券發揮更大槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。他更指如果市民選擇「唔轉會」，沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋須做任何登記手續。政府會自動核對之前已登記資料，讓合資格市民能在指定時間順利收到消費券。



▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



+ 5

陳茂波表示，本港零售市道略有好轉，早前公布四月份零售銷售按年彈升11.7%，結束持續兩個月跌勢，單月總銷售貨值重上300億元水平，當中電器及其他耐用品銷售急升超過四成。

雖然今年首四個月零售總銷售貨值總計跌約3%，但他指網上銷售表現仍見亮麗，期內網上銷售貨值逆市升36%，涉及金額逾110億元，在總零售銷售額中佔比近一成，高於去年同期的約7%。有實體店的零售商今年首四個月的網上銷售額逾67億元，增長48%；虛擬商店同期銷售額為43億元，增長20%。

第二階段5,000元消費券將在暑假發放，本周將公布發放詳情。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波表示，自去年推出消費券計劃以來，主要儲值支付平台合共增加約660萬個消費者帳戶及約13萬個商戶用家。隨著第二階段的5,000元消費券將在暑假發放，政府已公布新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，令可選擇的營辦商總數增至六家，陳茂波相信他們將有新一輪的宣傳攻勢及優惠吸引客戶。

他又指，今年初《財政預算案》中提出成立「數字化經濟發展委員會」，籌備工作已近尾聲，重點工作包括確定關鍵發展的趨勢及主要驅動因素，以及為成功關鍵因素下定義，並在這基礎上制訂方向、策略及關鍵積效指標，就如何加強與主要持份者的合作及推動數據服務行業的發展提出建議，同時就不同行業的數字化轉型提出策略建議，期待與業界及學術界代表緊密協作，為香港未來經濟的持續升級轉型，打下重要起步根基。