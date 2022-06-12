消費券｜第二期$5000派發在即可「轉會」　八達通用戶注意一件事

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】財政司司長陳茂波今日（12日）發表網誌，透露本周將公布第二期消費券發放詳情。綜合《香港01》消息及過往資料，預計第二期消費券最快6月中接受申請並於暑假發放，營辧商亦由四間增至六間，市民如不選擇「轉會」，毋須任何手續會自動收取消費券。

八達通因儲值上限3,000元，在第一期發放消費券時，需要分階段領取5,000元消費券，根據安排，市民在5月31日前消費完首輪4,000元消費券，最快可在6月16日領取「尾期」1,000元，而市民最遲須在10月底前「花光」4,000元，並在11月16日領取「尾期」。財庫局早前已釐清八達通不受「洗黑錢」相關法例規管，未知八達會否在第二期消費券前調高儲值額方便市民「使錢」。



▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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綜合《香港01》消息、陳茂波網誌及過往公告，第二期消費券最快6月中接受申請，暑假7月上旬發放，今次營辧商總數會增至六間，在原有的八達通、AlipayHK、WeChat Pay及拍住賞Tap & Go之外，中銀香港的BoC Pay及滙豐的PayMe都會加入成為營辧商。

不「轉會」自動登記收取消費券

市民可以在領取第二期消費券時「轉會」，現時各營辦商已推出不同優惠吸客，若果沿用上次收取消費券工具，便毋須做任何登記手續，政府會自動核對之前已登記資料，讓合資格市民能在指定時間收到消費券，至於「轉會」手續，則有待政府公布。

各平台優惠戰：



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八達通本月16日領取「尾期」1,000元

各大營辦商平台中，八達通因儲值上限3,000元，在第一期發放消費券時，需要分階段領取5,000元消費券，根據安排，市民在5月31日前消費完首輪4,000元消費券，最快可在本月16日領取「尾期」1,000元，而市民最遲須在10月底前「花光」4,000元，並在11月16日領取「尾期」。

八達通儲值上限多年未能解決，源於八達通公司根據《支付系統及儲值支付工具條例》，列明「以硬件為基礎的儲值支付工具」，由於並非實名登記，為避免用作洗黑錢，因此限制儲值額最多為3,000元。

財庫局澄清：消費券不存在洗黑錢不受限

不過，財庫局早前回應指，消費券的資金源自政府，金管局已告知支付工具持牌人，消費券並不受此限，更強調八達通未有上調限額，並非受法例或監管要求所限。當局又指，消費券明顯不存在任何洗錢及恐怖分子資金籌集風險，已向八達通反映，讓他們可因應「商業、技術和其他運營方面的考慮，並在符合法例的要求下持續改善服務。」