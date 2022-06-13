大廈保安抄非住戶身份證違例　有物管公開欠錢業主全名及地址

私隱專員公署今日（13日）公布調查報告，有四間物業管理公司違反《私隱條例》，其中一間涉及筲箕灣東旭苑的怡信物業管理公司，保安員強制要求外賣員出示身份證登記，否則拒絕進入大廈。私隱公署認為，物管公司應提供「低侵犯性」的方式供外賣員或訪客登記，例如檢查工作證或致電業主確診，否則有違收集個人資料規定。



私隱公署指出，在過去五年，平均每年收到百多宗有關物業管理界別的投訴，私隱公署早前完成調查四間物管公司的投訴，分別違反了《私隱條例》下保障資料原則有關個人資料的收集、保留期限、使用和保安的規定，已發出執行通知。

長洲桂濤花園的昌生物業代理及管理公司，公司在公共地方張貼告示，上面載有48名業主全名、地址及未繳金額。（私隱公署圖片）

有物管公開業主全名、地址及未繳金額

首宗個案為長洲桂濤花園的昌生物業代理及管理公司，公司在公共地方張貼告示，上面載有48名業主全名、地址及未繳的集資款項金額，又將告示放入他們的信箱，私隱專員認為，物管只要個別發信，即可達到追收欠款效果。

上水清河邨的創毅物業服務顧間公司，在協助政府派發口罩時，沒有妥善保障共用表格上的個人資料。（私隱公署圖片）

保安未經同意交出業主電話

第二宗是上水清河邨的創毅物業服務顧間公司，在協助政府派發口罩時，沒有妥善保障共用表格上的個人資料，令途人清楚看見，亦沒有未有告知保存期限，私隱公署已要求員工遵從處理個人資料訓令、公司需要提升意識。

第三宗個案涉及筲箕灣柏匯，投訴人指在未得到同意下，尊家管業有限公司一名保安員擅自向另一業戶披露投訴人電話，與收集個人資料目的不一致。

筲箕灣東旭苑，有外賣員投訴，怡信物業管理公司保安員要求他必須出示身份證，且不接受其他證明文件，投訴人最終被拒進入大廈。（私隱公署圖片）

私隱專員：應選擇最低侵犯度程去核實身份

第四宗個案在筲箕灣東旭苑，有外賣員投訴，怡信物業管理公司保安員要求他必須出示身份證，且不接受其他證明文件，投訴人最終被拒進入大廈。

私隱專員鍾麗玲表示，公署已更新《物業管理界別指引》，她稱理解物管公司基於保安理由去抄非住戶身份證，但不鼓勵以此方式記錄，「要選擇最低侵犯度程去核實，例如睇工作人員嘅工作證、卡片等，如果係探住戶，可以致電確實，盡可能避免抄身份證。」