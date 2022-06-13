政府研封Telegram　私隱專員避談　強調「有權停止瀏覽」

早前有傳媒報道，私隱公署研究封鎖Telegram，私隱專員鍾麗玲今日（13日）表示，公署已向14個平台發出774張「停止披露通知書」，涉及3900條訊息，當中九成已刪除，有6人被捕，她未有披露涉及Telegram的法律行動，但強調根據新修訂的《私隱條例》，私隱公署有權限制或停止瀏覽一部份或整個平台。



政府去年修訂《私隱條例》，賦權私隱公署打擊將「起底」，並將相關罪行刑事化。鍾麗玲表示，截至今年5月，公署已向14個平台發出774張「停止披露通知書」，涉及3900條訊息，九成已被移除，形容「係一個好現象，部份頻道的訂閱、不法訊息都有下降」，而公署至今聯同警方行動已拘捕6人。

強調任何社交平台都不應放「起底」訊息

就部份涉違法頻道「另起爐灶」，鍾麗玲表示，任何社交平台都不應，或被不法之徒放「起底」訊息，如發現有，或收到投訴舉報，平台應即時移除，如有頻道經常有「起底」訊息，就應該移除該頻道。

她強調，在修訂《私隱條例》後，「起底」是嚴重罪行，強烈要求所有社交平台，有監察責任移除不法訊息，私隱公署有權發出移除通知書，以限制或停止瀏覽一部份或整個平台，並表示「就個別情況不便披露，如有非法起底訊息，會視乎情況嚴重性，採取執法行動，保障受害者及當時人。」