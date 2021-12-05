VTC與IBM合作推數碼培訓平台　學生免費上AI、物聯網等網上課程

職業訓練局（VTC）與IBM合作推動本港數碼技能培訓，香港專業教育學院（IVE）及青年學院學生可透過網上數碼學習和就業裝備平台IBM SkillsBuild for Job Seekers，學習最新數碼技能，如人工智能、區塊鏈、雲端運算、數據科學等。完成課程的學生可獲頒「數碼徽章」，方便日後求職。



VTC資訊科技學科學術總監梁興邦（左）及IBM香港區總經理黃潔儀（右）代表簽訂合作協議，共同推廣數碼技能培訓。（受訪者提供）

VTC資訊科技學科學術總監梁興邦及IBM 香港區總經理黃潔儀日前簽署合作協議，VTC成為IBM SkillsBuild for Job Seekers數碼培訓平台在香港的首個合作伙伴。本學年起修讀IVE及青年學院課程的學生，可使用平台網上學習數碼科技知識。

網上數碼學習平台IBM SkillsBuild，涵蓋人工智能、區塊鏈、雲端運算、數據科學、網絡安全和物聯網等主題，提供逾千個免費網上學習課程，設英文、中文、法文、德文、日文和西班牙文等不同語言，方便各地人士自學。而每個主題設不同程度的網上課程，學生可透過短片、處境題練習和小測完成課程，按就業興趣及能力自我評估，完成課程的學員，可獲IBM發出的數碼徽章，作日後求職之用。

另外，IBM香港亦會為IVE及青年學院學生提供切合市場需要的數碼科技應用和職場技能經驗分享；而VTC教職員亦會獲得學生學習數據分析，方便他們提升學習成效。