調查：近四成僱主未來3個月擬增聘人手　資訊科技業最缺人

人力資源顧問公司萬寶盛華今日（14日）發布今年第3季「就業展望調查」。結果顯示，38%受訪僱主預算未來3個月會增加人手，27%表示縮減人手。在眾多行業中，資訊科技業最缺人，其次是餐飲及酒店業，估計與疫情緩和，放寬晚市堂食及派發消費券有關。



調查亦指，全球人才荒攀升，創16年新高。亞太地區當中，填補空缺職位最困難的地區，首4位依次為台灣、新加坡、內地及香港。



萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，38%受訪僱主預算未來3個月會增加人手。（王潔恩攝）

萬寶盛華的今年第3季「就業展望調查」報告顯示，就業展望指數錄得正數11%，按季增8%，按年亦增10%。調查訪問515名僱主，結果顯示，38%僱主預算未來三個月將增加人手，另有27%表示會縮減人手，亦有34%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。

資訊科技及通訊媒體業指數最高

其中資訊科技及通訊媒體業錄得31%就業展望指數，為所有行業中最高，按季上升4%，按年更增31%。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，現時不少行業數碼轉型，不論傳統及初創企業均採用數碼化策略，令創科人手需求殷切，而不少企業亦實施混合及遙距工作模式，並會使用大數據等分析客務及市場數據，加強網絡安全研究員、機器學習工程師等需求。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

恢復堂食、消費券刺激餐飲業

其次是餐飲及酒店業，就業展望指數為24%，按季增29%；而建造業的就業展望指數則為19%，按季增8%。

徐玉珊指，本地疫情緩和，除了恢復晚市堂食外、政府亦發放電子消費券，使餐飲業務逐步改善，而舉行宴會的需求亦增加，料生意額可恢復疫情前的60至70%。至於酒店業，由於5月起取消香港居民入境限制，4月航空交通量按年增109.4%，令酒店業僱主的招聘意欲增加。

隔離中心變備用 醫療行業下調

不過，教育、醫療及保健、社會工作及政府則錄負6%。她解釋，現時檢疫中心需求減少，不少隔離中心亦改作備用狀態，故數字有下調。

▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



+ 6

香港難填補空缺職位

另外，調查亦訪問了全球40個地區、共約4萬多個僱主。結果發現，有75%僱主稱難以填補空缺的數量，與去年相比增加6%。

而在本港訪問的515名僱主中，人才最短缺的職位為資訊科技，達49%；其次分別為銷售及市場推廣、製造及生產等。被問及本港短缺會否與本地移民潮有關，她承認移民潮有相對影響，但並非最大因素，因相關行業過去一向較難招聘，例如近年因數碼轉型，加劇了資訊科技行業的人才短缺。