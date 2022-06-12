取消對沖｜羅致光指僱員薪酬佔1/3　對僱主營運影響較今年通脹少

爭論多時的取消強積金對沖機制法案，上周在立法會三讀通過。勞工及福利局局長羅致光今日（12日）在網誌表示，不少僱主誤以為取消「對沖」影響極大，但他認為取消「對沖」對僱主營運影響、差不多已可肯定地說會比今年可能出現的通脹影響為少，由於僱員薪酬只佔平均營運成本約三分一，取消「對沖」對僱主平均成本影響只有約0.35%。



強積金對沖制度一直有爭議。（資料圖片）

對於有批評指政府就取消「對沖」的《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例草案》講解不足，羅致光解釋，《條例草案》內容十分技術性，方案實質內容是2018年《施政報告》宣布的方案，至於2021年《施政報告附篇》提及優化政府資助計劃，目的是更具針對性地協助僱主適應政策轉變，特別是中小微企。

承認低估問題複雜性 2015年始深入研究

羅指「無論過往做了多少功夫，不到立法時的所謂『埋門一腳』，大部分受影響的僱主和僱員都未必會留意社會上的討論，更說不上充分掌握一個連我也認為是十分複雜的議題」。他坦言，2015年進行深入研究前，也低估問題的複雜性及解決難度，故草擬法例工作要2021年中才大致完成，加上立法會換屆變數，要待今年初才能提交立法會。他又指，取消「對沖」立法後，還有大量廣泛而深入講解的工作要做，不過並不一定要即時開展，而是要在法例實施前一個合理的時間進行。

勞福局局長羅致光表示，取消「對沖」立法後，還有大量廣泛而深入講解的工作要做，不過並不一定要即時開展，而是要在法例實施前一個合理的時間進行。（梁鵬威攝）

就「博炒」論舉例子作反駁 認為市民不會仿傚

對於坊間指若果取消強積金對沖，將會引致有顧員為取得最大利益而「博炒」，羅致光再次為政府澄清，並舉個例子作說明，指假設有一位叫「麥仲計」的先生，每月薪酬為22,500元。麥先生認為自己已為同一個老闆工作五年，如被解僱，便可領取75,000元的長期服務金。他正想想應否「博炒」，屈指一算，如再工作一年，便有機會獲得90,000元的長期服務金。如此下去，26年後，麥先生已50歲，發現可以獲得的長期服務金已到390,000元的上限，不走更待何時，於是他便開始「博炒」。

不過，老闆見麥先生是老臣子，便耐心相勸，甚至出memo提點，可惜麥先生仍「執迷不悟」，故意不服從老闆合法合理的命令，老闆只好即時解僱，結果是麥先生分毫長期服務金都不能獲得。50歲的麥先生只好找僱員再培訓局幫忙，參加就業掛勾課程，每月最高可獲得5,800元的訓練津貼，及後再參與勞工處的中高齡就業計劃。羅致光質疑若大家明白機制運作後，是否真的會學麥先生去「博炒」。

下一個立法年度推另一法案協助僱主過渡

羅致光表示，《條例草案》通過後，在下一個立法年度，政府會提交另一條法案，推行協助僱主儲蓄以支付遣散費/長期服務金的「專項儲蓄戶口計劃」。勞工處會設立一個資訊系統，處理「專項儲蓄戶口計劃」的運作，並準備為僱主提供25年的政府資助，以及廣泛而深入的宣傳教育工作，協助僱主更清楚掌握取消「對沖」的安排。