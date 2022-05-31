保就業｜7.7萬僱主5月獲發共52億補貼　33個攞盡800萬（含名單）

政府今日（31日）在「2022保就業」網站公布首批已領取工資補貼的僱主資料，發言人稱，至今已有約7.7萬名僱主獲發五月份工資補貼，涉及共52億元，並承諾於5月聘用約66.5萬名僱員。



「2022保就業」計劃劃一全職僱員補貼上限為每人8,000元，並限制企業申請人數上限最多1,000人，換言之，單一企業最高資助額為800萬元，《香港01》翻查僱主名單，發現有逾30名僱主達資助上限，包括莎莎、英基、九巴、大家樂等。



▼「2022保就業」計劃補貼額達上限公司▼



▼保就業計劃2022實用連結及聯絡方法▼



保就業計劃2022網站

查詢電郵：enquiry@ess.gov.hk

查詢電話：1836122

查詢申請狀況

▼4月29日，保就業計劃服務中心啟用▼



6月初開放網上系統可調整承諾僱員人數

政府今日（31日）在「2022保就業」網站公布首批已領取工資補貼的僱主資料，包括其名稱、核心業務、5月工資補貼金額及承諾聘用的僱員人數，政府會在批核更多申請後持續更新名單及相關資料。

另外，秘書處即將於6月初開放網上系統，供已獲發5月工資補貼的僱主按其意願，調整6月的承諾僱員人數，僱主將陸續收到手機短訊及電郵通知網上系統已開放，並須於通知發出後10天限期內作出調整。

政府發言人：申請者可在收到通知後七個工作天內收到補貼

政府發言人表示，已有約7.7萬名僱主獲發五月份工資補貼，涉及共52億元，他們承諾於五月聘用約66.5萬名僱員，其餘成功申請者會陸續收到手機短訊及電郵通知，並可登入計劃網頁查看詳細申請結果，一般而言，申請者可在收到通知後七個工作天內收到補貼。

發言人續稱，計劃採取高透明度方式，便利公眾作出監察，若市民發現疑似濫用或違反計劃條款的情況，可透過熱線183 6122或電郵enquiry@ess.gov.hk向當局舉報，秘書處會跟進所有舉報及投訴個案，作徹底調查。若發現有僱主作出虛假陳述、虛報、隱瞞或提供虛假或誤導的文件或資料，以獲取計劃的補貼，該僱主可能會被刑事檢控。

▼「2022 保就業」計劃受限名單（只限僱主）▼



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▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼

