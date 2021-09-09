消費券｜50元增值額可透過八達通App領取　一文看清八達通App功能

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府首批2,000元電子消費券已於8月1日正式派發，其中於香港紥根20多年的八達通，亦成為被獲選的儲值支付平台之一。而八達通App於今次消費券計劃擔任重要的角色，例如八達通的18元增值額優惠、合共100元的「月用月賺賞」、商戶優惠券等，用戶均可經由App領取。



除此以外，其實八達通App更有不少便利的功能，例如用戶可開辦手機版八達通，以取代實體八達通「嘟」卡付款；亦可透過手機經網上銀行或轉數快，為任何實體八達通卡增值，意味用戶無須再到便利店或地鐵站排隊增值，亦能為用戶個人、家人或朋友的八達通增值。記者實測整個增值流程只須10秒，



下文將詳盡介紹八達通的各項功能。



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4個步驟綁定八達通卡 一鍵領取50元

為吸引市民選用八達通領取消費券，八達通早前推出另一個優惠「月用月賺賞」，並將於9月10日（星期五）領取第一個月的50元增值額。消費者只須於8月及9月，連續2個月累積零售消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），即可賺取八達通增值額50元，即合共100元。

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不過用戶僅得兩個方法，可查閱八達通零售消費額及獲獎結果，其中包括八達通App。用戶可將八達通卡綁定至App，隨時隨地查閱零售消費額。而八達通亦表示，「月用月賺賞」與上月18元獎賞的領取方法相同，即若用戶搶先成為首100萬名合資格用戶，App亦會於領取獎賞期限內通知用戶，無須走到地鐵站，即可一鍵領取50元獎賞。

至於將八達通卡加入App只須以下4個步驟︰

1. 於八達通App主頁按八達通卡圖示；

2. 點選右上角「+」號；

3. 輸入八達通卡號碼；

4. 將八達通卡拍向手機NFC位置即完成登記。



手機缺電關機時 手機八達通可如常付款

八達通App於2017年正式於手機上架，發展至今已推出多項功能，例如可於App內新增手機版八達通。此功能意味用戶無須持有實體八達通卡，無論乘搭巴士、地鐵等公共交通工具，或到快餐店、便利店等商戶，只須將手機貼近收款機，不必掏出銀包或實體卡，便可「嘟」一聲付款。

而值得注意的是，手機版八達通付款時無須輸入密碼，只要該卡的餘額並非「負錢」，即使手機電力不足，甚至關機亦能如常付款。

此外，八達通App亦設有增值功能，其特別之處在於，除了為個人八達通卡增值外，亦可為朋友或家人的八達通卡增值，意味八達通「負錢」時，無須到便利店或地鐵站排隊，隨時隨地亦可增值，能節省不少時間。

▼手機版八達通增值步驟逐個睇▼



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手機App設八達通銀包、轉數快等增值方式

而開辦手機版八達通卡亦只須數個步驟，用戶在「管理八達通」的頁面中，按右上角「+」號，可選擇新加入的八達通類型，包括長者或成人八達通。用戶在點擊已閱讀條款後，按繼續便可進入增值畫面，可選用八達通銀包、轉數快、銀行轉帳、Apple Pay等方法增值。此後，用戶無須攜帶八達通卡，亦不須輸入付款密碼，「一機在手」便可完成交易。

有關申請手機版八達通的詳情，可閱讀以下3個網頁，Huawei Pay八達通、iPhone八達通、Samsung八達通。不過須注意的是，若用戶所持的手機屬數年前的款式，或手機軟體未更新，或欠缺NFC功能，將無法開設手機八達通卡。

此外，用戶可轉移現有的八達通卡至手機內，不過當該卡轉移成功後，現有的實體卡則會作廢。

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八達通銀包PRO每日交易限額為1萬元

不過使用八達通App的功能，必先開通八達通銀包，如最低等級的LITE，須輸入手機號碼及電郵地址。開通後便可新增手機版八達通。而八達通銀包分為3個等級，包括LITE、PLUS、PRO，只有後兩者才可透過銀行帳戶為八達通卡增值。

LITE為最初啟用銀包時的等級，儲值限額僅得3,000元，每日交限額為3,000元，每年交易限額為25,000元。而PLUS和PRO儲值限額同為10,000，但主要分別在於，每日交易限額為6,000元和10,000元；每年交易限額為100,000元和500,000元。

值得注意的是，八達通實體卡的儲值限額僅得3,000元。

八達通銀包PLUS帳戶只填提供多一項資料

不過，提升銀包等級需遞交更多個人資料，如PLUS帳戶需接受電話認證，並提供電郵地址、身份證明文件，而PRO帳戶更需個人自拍及居住地址。用戶在遞交資料後並驗證成功，便能透過手機八達通App，為任何實體八達通卡增值。

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無須到便利店排隊 用手機輸入金額拍卡便完成增值

當用戶提升等及至PLUS或PRO後，以手機八達通銀包，為八達通卡增值的過程簡便。用戶於八達通銀包的主面中，點擊右下角的橙色圖示，便進入增值的畫面。用戶可選用銀行轉帳、轉數快等方法增值，在輸入金額後，將八達通卡放在機背或機頂，「嘟」一聲便可增值成功。而記者實測整個增值流程只須10秒。

不過須注意的是，由於電子消費券禁止套現，故領取消費券的手機八達通卡，其金額並不能轉入至八達通銀包，以防範用戶以不同的途徑轉帳。