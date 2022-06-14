強制檢測︱増48處　麥當勞肯德基有分店上榜　又有唯一雲貴川風味

政府今晚（14日）更新強制檢測公告名單，新增48個處所上榜，當中16間為食肆，包括昨日已被納入強檢公告的荃灣唯一雲貴川風味，另外九龍灣淘大商場麥當勞及北角健威坊肯德基家鄉雞亦於今日上榜。而由藝人ANSONBEAN陳毅燊的母親創辦的灣仔Hong Kong Funky Dance Centre林佩佩舞蹈工作坊，因其中一班舞蹈班有七名師生受感染，故亦在強檢名單中。



住宅方面，則有31幢大廈上榜，當中14幢位於新界、10幢位於九龍及7幢位於港島，包括馬鞍山海典灣1座及海典居2座、馬灣珀麗灣19座、九龍城龍譽2A座等。



+ 6

今日的強制檢測公告共有48處指明地點上榜，當中包括16間食肆，任何人於指明時間到訪上榜食群需於明日或後日（15日或16日）期間進行核酸檢測。

16間食肆當中，昨日已被納入強檢公告的荃灣四陂坊唯一雲貴川風味再次上榜，於6月12日下午1時至1時45分曾到該食肆的人士，須前往接受核酸檢測。

▼6月14日強制檢測公告▼



+ 1

健威坊肯德基及淘大商場麥當勞上榜

另外，今日北角有田間食群被納入強檢名單，東寶大廈金百皇餐廳、健威坊肯德基家鄉雞、北角匯豚食堂及富邦大廈東泰茶餐廳；九龍灣淘大商場麥當勞亦於今日上榜，患者光顧堂食日為6月6日下午4時至4時半。

將軍澳坑口有三間，明德商場譚仔三哥米線、TKO Gateway美心小品及東港城謝謝儂。灣仔也有兩間食肆上榜，為謝斐道華嫂冰室及灣景中心Frites Belgium On Tap。

強檢公告當中，除食肆及住宅外，今日新增了位於灣仔QRE廣場的Hong Kong Funky Dance Centre，曾於6月7日晚上7時至9時45分身處該處所的人士需接受強檢。根衞生防護中心公布，該跳舞中心其中一班舞蹈班有六名學生及一名老師受感染，據了解，該中心的創辦人為《全民造星3》季軍ANSONBEAN陳毅燊的母親林佩佩。

將軍澳都會駅及藍田滙景花園各一幢上榜

宅方面，今日新增31幢大廈，當中14幢位於新界，包括馬灣珀麗灣19座、葵涌華景山莊2座、將軍澳都會駅1座、馬鞍山海典灣1座及海典居2座等。

九龍區則有10幢大廈上榜，包括九龍城龍譽2A座、藍田滙景花園1座、何文田皓畋2座等；港島區有7幢大廈上榜，包括堅彌地城新海旁28號高逸華軒、鴨脷洲海怡半島御柳居及堅尼地城觀龍樓F座等。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月15日)▼



+ 10

當局指位於馬灣珀麗灣的流動採樣站明日（15日）會由7座對出空地改設於19座對出空地。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。