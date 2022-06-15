喉嚨痛叫救護車最長等39小時　消防處：首4月僅8成召喚能達標到場

第五波疫情最嚴峻時，公立醫院爆煲，連帶救護車召喚服務亦異常緊張。消防處今日（15日）回覆立法會議員黃俊碩質詢時稱，今年1至4月期間共接獲216,989宗緊急救護召喚，當中僅79.42%的個案能在12分鐘目標召達時間內到場。在2月及3月其中兩宗「緊急」救護召喚，救護車分別要39小時及36小時後才到達，而涉及的「緊急」救護召喚原因同是「喉嚨痛」。



消防處指，自疫情以來該處的救護屬員除了應付日常大量緊急救護召喚外，亦要為確診和懷疑確診患者提供緊急治療，也負責把患者和相關密切接觸者送往醫院或隔離設施，而在第五波疫情中，由於大量消防處屬員確診或需根據強制檢測公告要求接受強制檢測，因此部門人手相當緊絀。



2月下旬為緊急救護召喚傷者分類 3.16起已取消

消防處指，由於第五波疫情肆虐，救護資源極其緊絀，為優先處理危急傷病者，消防處自2月22日開始為所有緊急救護召喚傷病者分類，為傷病者按各類傷病情況作出緩急輕重的分類，令危急傷病者可得到優先處理。

至於被分類為非嚴重的個案，消防處指，需要待有救護資源時才可盡快調派，期間，消防通訊中心人員會利用調派後指引電腦系統，向緊急救護召喚者提供全面和適切調派後指引，協助穩定傷病者傷勢或病情。由於緊急救護召喚數量開始回落，消防處在2022年3月16日起，已取消為緊急救護召喚傷病者分類。

79.42%個案在12 分鐘目標召達時間到場 低於服務承諾

按照消防處的服務承諾，92.5%的緊急救護召喚需在12分鐘目標召達時間內，獲救護車到場處理。不過，根據消防處回覆立法會議員黃俊碩的質詢，在2022年1月至4月期間，消防處共接獲216,989宗緊急救護召喚，當中79.42%個案能在12 分鐘目標召達時間內到場。

數字亦顯示，緊急救護召喚數目在3月高峰期達59,935宗，到4月已回落至43,406宗，按月減少27.6%。而今年1至4月，每月緊急救護召喚的最長到場時間，由51分鐘至39小時不等，當中在2月及3月其中兩宗「緊急」救護召喚，救護車分別要39小時及36小時後才到達，而涉及的「緊急」救護召喚原因則同是「喉嚨痛」。

緊急救護召喚數目在3月高峰期達59,935宗，到4月回落至43,406宗。

今年1至4月，每月緊急救護召喚的最長到場時間由51分鐘至39小時不等。

消防處：第五波大量屬員確診或強檢 對救護車召達時間表現造成影響

消防處解釋，除因為確診和懷疑確診患者，提供緊急治療及送往醫院或隔離設施外，在第五波亦有大量消防處屬員確診，或需要根據強制檢測公告要求接受強制檢測，導致人手相當緊絀。此外，救護人員如曾經為病人進行高風險的醫療程序，或在處理懷疑或確診新冠狀病人後，須返回救護站為救護車、裝備及個人作全面消毒及處理醫療廢料，才可處理下一個召喚個案，均對可調派的救護車數量及召達時間表現造成影響。