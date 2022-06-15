確診大廈︱增544幢沙田區最多　灣仔萬麗海景酒店上榜

本港單日確診數字重上千宗，衞生署衞生防護中心今日（15日）更新最新確診大廈名單，昨日（14日）多544幢大廈上榜，較前日（13日）多60幢，當中以沙田區新增最多，有50幢，其次為觀塘區及西貢區，分別有44幢。上榜大廈包括何文田半山壹號35號、君柏6座、九龍塘畢架山一號6座及19座以及旺角帝峯．皇殿1座等，另有多間酒店上榜，包括紅磡海韻軒海景酒店、會展附近的萬麗海景酒店及港島海逸君綽酒店等。



根據最新確診名單，總共有3,460幢大廈上榜，代表該些大廈在過去14日內有確診者曾居住，當中544幢為新上榜大廈。沙田區新上榜大廈佔最多，有50幢，包括曉峯灣畔2座、希爾頓中心C座、帝堡城1座、溱岸8號1座及翠擁華庭15座等。

至於觀塘區及西貢區亦各有44幢大廈新上榜，觀塘區方面安泰邨共5幢樓上榜，包括恒泰樓、智泰樓、正達樓、誠達樓及賢達樓，其餘上榜大廈包括淘大花園J座、油塘中心3座及麗晶花園4座等；西貢區則有Savannah 2座、君傲灣3座以及都會駅1、6及10座。

▼6月14日確診大廈全名單▼



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新上榜大廈涉及多幢豪宅及中產住宅，例如半山壹號35號、君柏6座、畢架山一號6座及19座以及帝峯．皇殿1座、海之戀．愛炫美2A座、大埔比華利山別墅等，環球大廈亦在榜上，亦有酒店新上榜，包括海韻軒海景酒店、萬麗海景酒店及港島海逸君綽酒店。

昨日亦有多4幢紀律部隊宿舍上榜，包括元朗警察已婚宿舍、豐盛街紀律部隊宿舍1座及順利紀律部隊宿舍 、秀茂坪紀律部隊宿舍2座。