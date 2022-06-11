確診大廈︱增436幢沙田最多　晉名峰洋房、皓畋、畢架山一號上榜

本港單日確診重上800宗以上，衞生署衞生防護中心今日（11日）更新最新確診大廈名單，新增436幢大廈上榜，當中以沙田最多，有45幢，其次為東區及觀塘區，分別有40幢及35幢。新增上榜大廈包括畢架山一號6座、皓畋3座及One Homantin 1座等豪宅。



▼6月10日部份新增確診大廈▼



2,652幢列確診大廈 沙田新增數目最多 涉晉名峰洋房及曉峯灣畔5座等

根據最新確診大廈名單，昨日再多436幢大廈上榜，總數2,652大廈被列入名單，即代表過去14天曾有確診者居住。18區之中，以沙田區新增大廈最多，有45幢，其中第一城有4座上榜，晉名峰洋房、富豪花園碧華閣、銀湖．天峰1座、曉峯灣畔5座亦榜上有名。

東區多40幢 太古城再添六座上榜

東區亦新增40幢上榜，其中爆發BA.2.12.1疫情的太古城，再多6座大廈上榜，其餘上榜大廈包括星輝臺銀星閣、海峯園崇峯閣、海璇5A座及康怡花園L座等；至於觀塘區亦增加35幢上榜，包括麗晶花園15座、麗港城27座及觀塘戲院大廈B座等。

▼6月10日確診大廈全名單▼



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畢架山一號、One Homantin等豪宅上榜

另外有多幢地段優越的中產屋苑或豪宅昨日亦被列確診大廈名單，包括帝庭豪園1座、海逸豪園3座、海濱南岸3座、One Homantin 1座、皓畋3座及畢架山一號6座等。馬哥孛羅香港酒店、唯港薈等酒店亦上榜。

柴灣已婚警察宿舍、科大高級教職員宿舍榜上有名

至於宿舍方面，新增柴灣已婚警察宿舍1座、荔景紀律部隊宿舍1座、香港科技大學高級教職員宿舍D座、香港科技大學賽馬會集賢樓及黃大仙紀律部隊宿舍2座。