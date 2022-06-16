吊船兩死工傷｜勞工處慣例不披露調查結果　團體籲公開汲取教訓

港島半山干德道聯邦花園倫敦閣日前發生罕見奪命工業意外，兩名五旬工人檢查並測試懸吊大廈外牆的吊船時，吊船突然下墜，兩人隨吊船從約20層高處墮地，當場證實身亡。

工業傷亡權益會總幹蕭倩文今早在港台《千禧年代》時表示，涉事吊船有別一般做法，移師至天台安裝，且或設計不當，吊船組件或超負荷向下墜。另外，吊船鋼纜及獨立安全繩同告斷裂，她推測或涉人為疏忽，惟勞工處不會披露調查報告結果，故難以汲取教訓，呼籲勞工處改變做法公開內容。



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蕭倩文表示，綜合不同消息渠道，當時正進行外牆維修，該吊船則由吊船公司安裝設計，涉事工人正進行試機。她推測指，有別於地面沿垂的做法，今次涉事的吊船移師至天台安裝，或與地面狹窄及鄰近停車場出入口有關，「本身可以離地一米吊住，上上落落，有起事都唔會咁傷。」她說，吊船或有設計不當，未有做好足夠負荷，令吊船組件向下墜。

她又提到，吊船鋼纜和兩名操作人員的救命安全繩同告斷裂，引述業界專家意見指情況罕見，「四條都斷晒係無可能發生，今次連最後保護都無埋」，相信安全繩或未有獨立使用，亦或涉滾軸組件「甩咗」，鋼纜未能發揮作用所致，認為當中或涉人為疏忽。

工權會總幹事蕭倩文（資料圖片/黃寶瑩攝）

不過，她表示，勞工處一向不會公開工業意外調查報告，公眾無從得知涉事成因，亦難以汲取教訓，促請處方公開，予公眾監察權。