指舊同學弄失電話未賠償　少年拍對方裸照迫還近雙倍　判勞教中心

16歲少年指一舊同學遺失其電話要求賠償4800元，惟對方未有付款，少年指對方態度惡劣，推舊同學落樓梯，並用膠拖打對方腰及腳，又指示與他同行的14歲女童拍下舊同學的裸照及裸片，要脅舊同學賠償9千元，否則把裸照等放上網。少年早前在西九龍法院承認襲擊及勒索等4項罪名，裁判官陳慧敏指案情嚴重，考慮到被告年紀尚輕，判他入勞教中心。



16歲男被告C.Y.K，承認襲擊致造成身體傷害、製作兒童色情物品、勒索及管有兒童色情物品共4罪。控罪指，他於2020年12月4日，在葵涌邨曉葵樓樓梯間，製作兒童色情物品，即拍攝男童X的裸體，當中涉及8段影片及3張相片；威脅X交出9000港元；並襲擊X。

推落樓梯再用膠拖打X腰及腳

案情指，事主X於2020年11月遺失了被告借予他的手機，被告要求X賠償4800港元，惟X與被告及一名少女見面時，卻稱未帶夠錢。雙方後生爭執，被告推X跌下樓梯後，又用膠拖鞋打X的腰部及腳，又要X脫光衣服，並指示少女用手機拍下X的裸照，再威嚇X交出9000港元，否則會將相片散播出去。

至翌日凌晨，少女致電要求X分期償還款項，即每星期3000港元，X聽罷報警。

指X態度惡劣才失控犯案

被告警誡下稱，X 不但借錢不還，更態度惡劣，他失控下才犯案。X事後到醫院驗傷，發現兩邊耳廓有瘀傷、右臉頰及下巴有觸痛、雙臂及右小腿有擦傷。

案件編號：WKCC 909/2022