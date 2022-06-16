增19宗疑BA.2.12.1　社區或有廣泛傳播　培正中學群組增一人中招

衞生防護中心公布，本港今日（16日）再增1,179宗確診，另有19宗懷疑BA.2.12.1變種病毒個案。昨日爆疫的培正中學田徑隊群組，其中一名染疫隊員的家人亦告染疫，屬BA.2.12.1變種。至於涉事田徑隊上周五（10日）在何文田食美軒包場晚宴，但其他隊員及學校內未有新增個案，中心認為校內傳播風險不大，料是在受訓時互相傳染或是在晚宴出現傳播。

防護中心又指，BA.2.12.1在社區出現較廣泛傳播，不少個案均為源頭不明，顯示社區有隱性傳播，而患者的住所亦有垂直傳播等問題，患者和其密切接觸者將分別被送到社區隔離和檢疫設施，以切斷傳播鏈。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日再新增19宗懷疑BA.2.12.1變異病毒株個案，其中18宗懷疑本地感染，其中三宗與之前的個案有流行病學關聯，包括昨日爆疫的培正中學田徑隊群組，一名田徑隊員的密切接觸者「中招」。

歐家榮表示，培正中學累計確診數字維持在6宗，全部均為田徑隊成員，並有流行病學關連。該校隊上周五（10日）在何文田食肆食美軒包場晚宴，學生連教師一共60多人在場，全部學生今日已再次接受快速測試，暫未有新增個案。防護中心亦建議食美軒全體員工接受核酸檢測，暫未有員工受影響，但已要求餐廳徹底消毒，暫毋須停業。

歐續指，除當日晚飯外，田徑隊早前亦曾一同訓練，有機會在訓練期間有除下口罩，暫未能確定是於訓練或晚宴期間傳染，將會觀察情況。另外，染疫學生快測陽性後，已再無回校上課，而所屬班別的同學暫時快測亦是呈陰性，相信校內傳播風險不大。

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7宗BA.2.12.1個案感染源頭不明

其他群組方面，南灣隧道B區地盤和西環觀龍樓群組各增一人染疫，前者為一名確診者的家人，後者則是患者的同事。

另外，有7宗屬源頭不明個案，其餘8宗個案為其密切接觸者或家庭成員，有關患者居住在以下七個地點：

1. 深水埗大埔道128號逸華軒

2. 佐敦炮台街60號

3. 太子花墟道50-56號翠景閣：一個家庭共4人受感染

4. 清水灣半島Oscar by the Sea：一個家庭共有3人染疫，以及一名密切接觸者

5. 屯門富健花圍 ：一個家庭有兩人受感染

6. 觀塘彩德邨彩賢樓

7. 林村塘上村 ：一個家庭有兩人「中招」



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歐家榮稱，已跟進他們過去七日的行蹤，大部份個案僅外出上班、購物、用膳，無出席特別活動，即使有患曾與朋友出席聚會，但其身邊人沒有染疫，亦找不到病人與其他個案有流行病學關連。

歐︰社區有隱性BA.2.12.1傳播並蔓延到多區

歐續稱，現時本港累計有62宗BA.2.12.1源頭不明個案，共有87名病人為有關聯個案，屬於其家人或同大廈居住的住戶，故患者所居住的大廈有垂直傳播，或有傳播引起的感染。防護中心將會安排相關個案入住社區隔離設施，其家人和密切接觸者亦要到檢疫設施，以切斷社區傳播鏈。

歐又指，現時BA.2.12.1本地累計共有204宗個案，僅佔整體個案一個很小的百分比，但他坦言，此亞系Omicron變種病毒在社區出現比較廣泛傳播，不少個案均為源頭不明，顯示社區有隱性傳播，並蔓延到多區，「相信呢個病毒都開始喺社區有傳播出現」，加上現時Omicron在社區的傳播日漸增加，除BA.2.12.1外，第五波曾出現的BA.2.2個案亦有增加。

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