收回土地｜政府收回粉嶺、元朗共30幅私地　建資助房屋涉1660伙

發展局去年宣布動用「尚方寶劍」，透過《收回土地條例》將已規劃作高密度房屋發展的私人土地，收回興建資助房屋。涉及地皮位置包括收回粉嶺新運路、元朗八鄉路和元龍街與攸田東路交界的地皮。

地政總署今日（9日）根據《收回土地條例》，在上述三幅地皮，共30幅私人土地，張貼收回土地公告，興建資助房屋，預料合共能提供1,660伙住宅單位，最快2027及2028年開始入伙。



▼政府收回三幅私人地發展資助房屋▼



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地政總署今日在粉嶺新運路近黃崗山、元朗十八鄉路近龍田村，和元朗元龍街與攸田東路交界，共30幅私人土地張貼收地公告，三幅地皮總面積約1.12公頃。土地將於公告張貼後3個月，亦即今年9月10月歸還政府所有，地政總署屆時會安排將有關土地連同毗連的政府土地交予相關執行機構作資助房屋發展。

當局指，政府會與相關土地業權人和受影響人士保持緊密溝通，妥善處理他們的補償及安置事宜。

▼三幅收回土地示意圖▼



政府於2019年指，將檢視10組已規劃作綜合發展區或住宅的私人土地，研究是否適合收回作公營房屋發展。發展局去年五月公布檢視結果，並宣布引用《收回土地條例》，收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地。

粉嶺地皮鄰近東鐵粉嶺站

上述提及位於粉嶺的地皮毗鄰粉嶺中心，亦鄰近港鐵粉嶺站，政府早前表示，預料明年初便可連同旁邊的官地，一同交付房委會發展資助房屋，預料會興建一幢住宅大樓，涉及約400伙，最快可於2027年竣工。

餘下兩幅位於元朗的地皮分別位於元龍街與攸田東路交界、毗鄰私樓YOHO MIDTOWN的「綜合發展區」用地，以及十八鄉路近龍田村，前者將交由房協發展，後者則會交由房委會建屋，同樣預料最快2027年竣工。