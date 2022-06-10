公屋聯會倡減地價　鼓勵發展商建資助房屋

一般家庭公屋輪候時間長達6.1年，創下23年新高。公屋聯會今日（10日）建議政府重啟私人參建居屋，更應進一步寬減補地價，以鼓勵發展商釋放私人土地興建資助房屋，並設單位最細面積280呎的下限，以提升單位質量。



公屋聯會今日建議政府重啟私人參建居屋，更應進一步寬減補地價，以鼓勵發展商釋放私人土地興建資助房屋。（林穎嫺攝）

公屋聯會表示，在2002年停建居屋前，「私人參建居屋」是資助出售房屋的重大來源，單位質量更可媲美私樓，認為新一屆政府可研究重啟私人參建模式，更應「大步跨前」，鼓勵其他發展商參考新世界房社企「新世界建好生活」的私人資助房屋計劃，釋放私人土地增建資助房屋。至於如何鼓勵發展商興建有質素的資助房屋，聯會認為可參考房協三成補地價措施，減省發展商成本。

另外，候任特首李家超在參選政綱提到，上任後會以「提速、提效、提量」為目標，加快造地建屋速度。聯會認為政綱欠缺「提質」的目標，憂慮會再有綠置居青衣青富苑滯銷和今期居屋啟欣苑180多呎「劏房盤」出現，促請新一屆政府在資助房屋，加入單積下限280呎，與早前發展局公布的的私樓賣地條款看齊。

至於李家超政綱提出的「公屋提前上樓計劃」，公屋聯會表示歡迎有關建議，估計大埔富蝶邨第二期及東涌第100區或有條件可以推行上述計劃，前者預料會在本年度落成，可提供6,800伙，後者則預料會在下一個年度（2023/24年）竣工，涉及5,200伙。

倡設「公屋樓花」讓輪候人士及早規劃生活

常委胡綽謙又提到，現時房委會在不少新建的屋邨中，在單位未全部落成之前，提早兩三個月「預配單位」，建議將有關做法擴展至「預配公屋先導計劃」，在正在興建的公屋項目，預先編配予公屋申請者，形容做法如同「公屋樓花」，有關居民預配後，並不需再審查入息，改以富户政策審核其資產狀況，藉此讓輪候人士能及早規劃其未來生活，包括子女的校網，強調做法能令輪候人士更安心。

公屋聯會倡設「公屋樓花」讓輪候人士可及早規劃未來生活。（資料圖片）

公屋聯會亦關注到公屋單位長期空置問題，並引述早前有團體指，空置單位多達800多間，當中不乏兇宅等不受歡迎單位，建議針對長期空置的單位， 在現時租金租金寬免期結束後的一年，便向有關住户批出綠表資格，讓他們申請或購買資助房屋，以吸引公屋輪候人士揀選有關單位、加快流轉。