【電子消費券／財政預算案2022／預算案】政府在2022消費券計劃第一期中，向市民派發5,000元電子消費券，登記使用八達通的市民若在5月31日前累積費滿4,000元，即最快可於今日（16）取餘下的1,000元。不過，不少市民表示今日無法領取，紛紛致電八達通熱線，但又指無人接聽，對此感不滿。

八達通公司回覆指，今日已處理逾千宗不同類型的查詢，當中包括未能於今日領取餘下1,000元消費券的查詢，並發現其主因為「合資格消費」累積總額並未達標，又或其消費包含了非「合資格消費」項目，包括一些政府收費、水電煤費及公共機構收費等，提醒市民須留意有關情況。



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八達通表示，原本使用八達通領取消費券的市民，首批4,000元消費券於4月7日開始發放後，如其「合資格消費」累積總額在指定日期、即5月31日前不少於4,000元，今日便可領取餘下1,000元消費券。

政府已向逾200萬合資格市民發出短訊通知

政府已向逾200萬合資格市民發出短訊通知，提醒他們可於今起拍卡領取餘下消費券，其餘市民可繼續於6月至10月內累積總額不少於4,000元的「合資格消費」，即可在達標後下一個月的16日拍卡領取剩額。

八達通今處理逾千查詢 包括未能取餘下1,000元消費券

對於今日有不少市民指未能在便利店、港鐵站相關拍卡機等領取剩下的1,000元消費券而投訴，八達通解釋，今日是領取剩下餘額的第一日，各類型查詢比平常多，已處理逾千宗不同類型的查詢，當中包括未能於今日領取餘下1,000元消費券的查詢。

▼八達通App領取消費券▼



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八達通：主要未符合消費總額要求 或消費在非資格項目

八達通公司稱，發現該些未能領取1,000元消費券的市民，主要因為他們的「合資格消費」累積總額並未達標，又或其消費包含了非「合資格消費」項目，如其公共機構，如政府醫院、郵政局的消費，或政府收費如政府隧道及停車咪錶等。

八達通提醒市民須留意消費券並不適用該些交易類別，並稱市民可在八達通服務站、八達通網站，或在八達通App加入已登記消費券計劃的八達通，查閱其「合資格消費」的交易紀錄。

不適用類別如下：

政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）

公用事業收費（即水、電、煤氣）

公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）

教育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學的收費）

購買金融產品或服務（例如保險）

捐款（包括慈善、宗教及政治組織）

直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）

個人對個人（P2P）支付

兌換現金



▼6月13日 政府公布第二期$5000消費券▼

