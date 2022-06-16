確診大廈︱新增143幢大廈　東涌喜來登酒店、寶馬山花園等上榜

本港新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（16日）更新最新確診大廈名單，昨日（15日）新增143幢確診大廈，數字較前日（14日）有所減少。18區之中，中西區新增大廈最多，有53幢，其次為東區及離島，分別有45幢及25幢。

上榜大廈包括多幢港島豪宅，包括富匯豪庭1座、寶馬山花園16座、騰皇居II及高逸華軒等，另亦有九龍君臨天下3座、尖沙咀漾日居2座、荃灣海之戀愛炫美2A座等。此外，香港東涌世茂喜來登酒店亦榜上有名。



根據最新名單，全數有3,356幢大廈上榜，即代表有關大廈過去14日曾有確診者居住。昨日新增143幢大廈上榜，大部份屬於港島區，中西區最多，佔53幢，包括富匯豪庭1座、寶雅山、泓都2座、騰皇居II及 高逸華軒等，當中不少為地段優越的中產或高尚住宅。

18區之中，第二多新增大廈的是與中西區同屬港島的東區，有45幢上榜，包括太古城高安閣、寶馬山花園16座、杏花邨13、30、33及48座、藍灣半島3及6座等。至於離島亦有25幢上榜，包括愉景灣海堤居海濤閣、映灣園聽濤軒16座、東環 1A座及海堤灣畔3座等。

▼6月15日確診大廈全名單▼



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其餘地區亦有不少豪宅上榜，涉及荃灣海之戀愛炫美2A座、九龍君臨天下3座、尖沙咀漾日居2座及元朗Grand Yoho 8座。香港東涌世茂喜來登酒店亦榜上有名。宿舍方面則有順利紀律部隊宿舍6座及香港大學賽馬會馬禮遜堂。