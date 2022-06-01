泰國開關　康泰推八天旅行團　1.5萬元起包回港七日檢疫酒店

泰國政府宣布對外開放，已打針的旅客可免檢疫，入境前只需於網上申辦通行證「Thailand Pass 通行證」，並通過健康審查，即可在泰國境內自由活動。

康泰旅行社今日（1日）宣布，推出「全新泰國旅行組合」，其中的「曼谷、芭堤雅8天休閒小組全包團」索價14999元起，行程包括到訪芭堤雅大象村及水上活動、觀賞人妖歌舞表演等，並以代辦「Thailand Pass」、全包香港七晚檢疫酒店及可享半自由團的賣點作招徠。

旅行社表示，上月已安排專員實地視察，雖然出遊仍受制於香港防疫入境限制，「但樂見狹縫中漸見曙光。」



康泰旅行社今日(1日)宣布，推出「全新泰國旅行組合」，其中的「曼谷、芭堤雅8 天休閒小組全包團」索價逾14999元，行程包括到訪芭堤雅大象村及水上活動等，並以代辦「Thailand Pass」、全包香港七晚檢疫酒店及可享半自由團的賣點作招徠。(康泰旅行社官網截圖)

康泰旅行社表示，自泰國政府簡化國際旅客入境程序，及本港對航班熔斷機制要求逐步放寬，港人外遊泰國意欲日漸高漲，亦接獲不少顧客查詢。

康泰旅行社宣布，即日起推出「全新泰國旅行組合」，其中的「曼谷、芭堤雅8天休閒小組全包團」，團費為14999元起 (不包括自費項目)，既有導遊隨團，另可享半自由團行程，可自行安排數天活動，且全程不設購物點，更為客人代辦「Thailand Pass」、購買一萬美元旅遊保險、亦會包辦回港前48小時核酸檢測費，更全包香港七晚檢疫酒店等。兩人已可成團。翻查官網顯示，最快可預訂日子為本月24日。

旅行社另設「曼谷、芭堤雅8天休閒小組團」，團費10699元起，行程稍見不同，但抵達曼谷後則同享自由行程。另外，此旅行團不包括香港七晚檢疫酒店及回港前48小時核酸檢測費，旅客需自行安排。

康泰續指，早於上月已安排專員飛往曼谷及布吉等地區，實地視察入境、檢測和旅遊情況，現時出遊雖然仍受制於香港防疫入境限制，「但我們樂見狹縫中漸見曙光，港人對外遊漸見信心。旅遊網紅也相繼飛到泰國考察，這正值是我們重新出發的訊號。」