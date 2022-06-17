消費券｜八達通未能領尾數$1000　下個死線6.30　即查是否合資格

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】八達通昨日（16日）公布，政府已向逾200萬合資格市民發出短訊通知，即仍有約200萬人仍未可領取消費券。由於部份市民不符合資格的市民誤以為達標，八達通日內處理逾千宗不同類型的查詢。下文將提供4個方法，教導讀者確實是否符合領取1,000元的資格。



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合資格消費不包括用於政府醫院、隧道及咪錶等

以八達通領取消費券的市民，若在5月31日前累積合資格消費滿4,000元，最快可於昨日領取餘下的1,000元。惟有不少市民無法領取，紛紛致電八達通熱線卻無人接聽，對此感不滿。其實他們或因金額未達標，例如政府醫院、郵政局、政府隧道、停車咪錶等，便不屬合資格金額。簡單而言，消費券不適用的類別，便為不合資格的消費。

八達通昨日便回應《香港01》指，政府已向逾200萬合資格市民發出短訊通知，八達通日內亦處理逾千宗不同類型的查詢。去年本港有逾400萬人登記八達通領取消費券，換言之，截至今日，仍有約200萬人仍未可領取消費券。

八達通消費券網站，可查詢是否符合資格領取尾期1,000元。（網頁截圖）

目前，查詢八達通是否符合領取1,000元，共有4個方法，包括︰



1. 八達通電話熱線（2969 5500）

2. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

3. 八達通消費券網站（按此）

4. 八達通App（手機須附帶NFC功能）

▼八達通App查詢合資格消費▼



八達通App提供查詢及領券功能

以八達通App查詢方面，用戶只需下載App並綁定領券的八達通卡，由於過程中需要拍卡，因此手機須附有NFC功能。完成綁定手續後，用戶在首頁按「消費券」，並點擊需要查詢的八達通卡，便進入消費券頁面。除了可確實領取資格外，用戶亦無須到便利店、港鐵站等地點，可經手機立即領取消費券。

此外，八達通App的好處，在於可同時綁定多張八達通卡。換言之，即用戶亦可查詢親友的八達通，是否符合領取資格，並替他們領取尾期的1,000元。而上述方式亦適用於將來的消費券派發。

下載八達通App及綁定教學攻略︰

港鐵站內的八達通服務站，可查詢是否符合資格領取尾期1,000元。（八達通提供）

6.30前消費滿$4,000 7.16可拎尾數

至於未能符合資格領取1,000元的市民不必擔心，只要在6月30日前，合資格消費滿4,000元，便可在7月16日再領取。而最後期限為10月31日，即屆時仍然未能合資格消費滿4,000元，11月16日便不能領取，該1,000元則將「送返」政府處理。