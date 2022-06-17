海洋公園｜劉鳴煒將卸任離開董事局　龐建貽接任主席任期兩年

連續兩年淨虧損逾11億元的海洋公園董事局有人事變動。政府今日（17日）宣布，行政長官已委任龐建貽和黃思遠，分別為海洋公園公司董事局主席和副主席，並委任8名新成員，以及再度委任7名現任成員，任期為兩年，由今年7月1日起至2024年6月30日。而現任劉鳴煒任期屆滿後，將離開海洋公園董事局。



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漁護署署長加入董事局成為官守成員

政府公布，海洋公園新獲委任的非官守成員包括︰周明祖、李少穎、梁進、馬昀祺、蕭澤宇、Gray A Williams和黃顯榮。漁農自然護理署署長則新獲委任為官守成員。

至於獲續任的現任成員則包括︰張瑞蓮、馮秀炎、林天星、潘芷慇、胡陳德姿、發展局常任秘書長（工務）和旅遊事務專員。港府又公布，龐建貽和黃思遠，將分別出任海洋公園董事局主席和副主席。

商經局局長邱騰華表示，龐建貽於2019年加入董事局，現為董事局副主席，一直積極參與制定海洋公園的未來策略，及其他重要發展項目。邱亦評價指，龐擁有豐富的商界經驗，對未來策略亦有深入理解，並一直投入董事局的工作，為擔任主席的最佳人選。

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劉鳴煒加入董事局14年 卸任主席後離開董事局

邱亦指，衷心感謝即將卸任的劉鳴煒，指他於不同崗位服務海洋公園董事局共14年，憑藉對公園的深入認識，以及推動公園發展的熱忱，讚揚他引領公園應對多項挑戰，並協助制定未來策略，為開創新里程作出重要貢獻。

邱亦感謝已卸任或即將卸任的成員，即鄭詩韻、方蘊萱、龔楊恩慈和吳永順，並表示政府會繼續與公園積極落實未來策略，轉型成為專注保育和教育、扎根自然並結合歷險與休閒元素，以提升訪客體驗的度假勝地。

劉鳴煒擔任海洋公園主席近兩年後被卸任。（資料圖片／黃寶瑩攝）

海洋公園受疫情影響，2020年及2021年連續兩年淨虧損逾11億元。劉鳴煒曾擔任海洋公園副主席，於疫情期間臨危上任，接替孔令成於2020年7月，出任海洋公園董事局主席，其後2021年6月亦被續任。他於任內一度提出改革，期望海洋公園轉型，並不時公開呼籲市民給予意見作參考。