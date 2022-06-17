確診破千出現多個群組　林鄭認疫情反彈　籲父親節減少跨家庭聚會

本港疫情反彈，特首林鄭月娥今日（17）下午見記者，提到過去兩日確診個案破千，相信今日新增的個案亦將破千，認為疫情似乎有反彈跡象。不過，現時入院、重症、在深切治療部留醫的數字低，反映現時的整體感染未對公營醫療系統構成嚴重壓力。林鄭月娥亦提到，留意到不少個案涉及群組，呼籲市民在未來的父親節減少跨家庭聚會。



認疫情有反彈跡象 最重要是未令公營醫療系統受壓

林鄭月娥在記者會上指，過去兩日香港每日陽性超過1000宗，相信今日衞生防護中心公布的新增個案亦將破千，認為疫情似乎有反彈跡象，今早已在政府內部舉行跨部門會議。她表示明白市民關注疫情，但表明應對疫情最重要是防止公營醫療系統受壓崩潰，而現時的入院、重症、在深切治療部留醫的數字低，反映整體感染未對公營醫療系統構成嚴重壓力。

▼６月17日 特首林鄭月娥記者會▼



+ 5

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



+ 9

▼6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測▼



+ 3

住院新冠病人少於一半要隔離 林鄭：很多留醫屬「水尾」

她指出，現時入院的新冠病人有422人，按現時定義，核酸檢測陽性後28日都會被視為新冠病人，而在這422人中，很多已屬「水尾」、即距離核酸檢測陽性有一段日子，病毒量低，少於一半人仍有傳染性要使用隔離病床，即多於一半人是入住普通病房。另外，在重症方面，現時醫院內危殆及嚴重的病人只有22人、在深切治療部留醫的人有三位。從三項指標去看，整體感染未至於影響到醫院工作量、或為醫院構成嚴重壓力。

她續提到，現時的情況亦與免疫力有關，相信經歷第五波疫情、及疫苗接種，市民已有一定抗體，即使感染出現重症機率大大下降。而現時亦有口服藥，不止醫管局病人可獲處方，亦有300名私家醫生可為病人處方。

▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



個案上升預期之內 「三人拔河」抗疫要考慮對經濟影響

林鄭月娥亦提到，留意到不少個案涉及群組，呼籲市民在未來的父親節減少跨家庭聚會。她續指，現時的情況如專家評估，隨著更多社交活動，個案稍為上升屬預期之內，但並不會有新一波疫情爆發。

她亦重提「三人拔河」的說法，再次提出抗疫工作要同時考慮公共衞生考慮、對經濟影響、以及市民承受程度，認為現時未至於要再用法律規定不可跨家庭聚會，強調只是跨家庭除口罩的風險高，所以作出呼籲。