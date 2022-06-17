入酒吧須快測　食環署：執法人員有經驗判斷真偽　籲市民家中檢測

本港新冠肺炎疫情反覆，酒吧出現多宗確診個案。政府要求市民入酒吧前須出示24小時內的快速檢測，對於不少酒吧負責人擔心難以核實，食物環境衞生署署長楊碧筠今早（17日）在電台節目表示，現時餐廳等員工亦要定期進行快速檢測，檢測棒上亦要寫姓名、檢測日期及時間，故執法人員有經驗去判斷填寫資料是否屬實。她又強調，法例只要求負責人作盡職檢查，執法人員會考慮是否已檢查客人資料。

有醫生建議於酒吧區域設快速檢測範圍，楊碧筠回應稱到酒吧是消遣活動，若然要在街上或酒吧門前除口罩，或帶來傳播風險，故呼籲市民在家中先做快速檢測：「如果下下造假、繞過規例，對控制疫情毫無幫助」。



▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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楊碧筠港台節目《千禧年代》表示，由於出示快速檢測的規定昨日（16日）才開始，故暫時未有執法數據，而食環署及警方等亦會到全港所有酒吧巡查，包括確定酒吧是否符合其他防疫措施。

被問到當局如何核實快速檢測是否在24小時內進行？楊指，現時餐飲業員工定期要做快測，檢測棒上要寫姓名、檢測日期及時間，執法人員會檢查，故有經驗去判斷填寫資料是否屬實，亦有機會要求出示身份證核實。她又強調，法例只要求負責人作盡職檢查，執法人員會考慮負責人是否已檢查客人資料，如已採取一切合理可行實施亦不用太擔心。

▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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楊碧筠又表示，現時65歲人士可豁免使用「安心出行」，亦要填寫個人資料方便追蹤，現時處所負責人亦只要求盡職檢查，不須核實身份證。她強調「資料好簡單人人都識填，唔使太執著會唔會填錯呢」，而措施原意是風險較低及安全環境消遣，希望市民可在安全情況下走向復常。

被問到是否可在酒吧區域設快速檢測範圍？楊碧筠強調措施須符合比例，「做快速都要除口罩，係咪適宜喺街或處所咁做？」她鼓勵市民在家中進行快速檢測才出門口，並指現時防疫規例有要求市民在公眾地方須配戴口罩。

▼６月14日 政府疫情記者會▼



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在牌照方面，楊碧筠指現時全港1.8萬間食肆中，有8,000間領有酒牌，但強調不等於進入所有領有酒牌亦須出示快測，相關規定只適用於酒吧模式經營的餐飲處所，即有酒吧批註，她料約涉及1,000間餐廳。舉例如餐廳選擇將餐廳一小部份作酒吧模式運作，則要守快測規定，負責人亦要張貼告示及平面圖，顯示出屬於酒吧的位置。至於領有食肆牌照的酒吧亦可選擇只作一般餐廳，「揀定咗就守適當規則，唔可以營業至凌晨2時」。