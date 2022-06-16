強制檢測︱33處所上榜　涉又一城無印良品、尖沙咀擎天半島等

本港確診數字連續兩日破千，食物及衞生局今晚（16日）公布強制檢測公告，有33個指明地方上榜，包括7間食肆或商店及26幢住宅大廈。7間上榜食肆或商店包括位於屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳及沙嗲軒、海港城金不換泰國餐廳、旺角新世紀廣場Häagen-Dazs及又一城無印良品等。

至於26幢上榜住宅，包括尖沙咀擎天半島6座、漾日居6座、黃竹坑深灣9號3座、將軍澳日出康城領峯8座（左翼及右翼）及沙田帝堡城1座等。



▼6月16日強制檢測名單▼



6食肆1商店上榜 黃金海岸酒店兩食肆上榜

根據強檢名單，涉及7處非住宅地方26幢住宅大廈，7處非住宅地方包括6間食肆及1間商店，商店為九龍塘又一城無印良品，至於食肆則包括觀塘電訊一代廣場三小漁、九龍灣德福廣場一期敏華冰廳、旺角新世紀廣場Häagen-Dazs、屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳及沙嗲軒，以及尖沙咀海港城海運大廈金不換泰國餐廳。

至於住宅大廈方面，港島涉及4幢，包括香港仔華貴邨華孝樓、黃竹坑深灣9號3座、堅尼地城石山街9號寶雅山及柴灣高威閣4座。

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九龍10幢上榜 包括擎天半島

九龍區則有10幢，包括位於尖沙咀豪宅區的擎天半島6座及漾日居6座，其餘則有油麻地炮台街58至60號、秀茂坪寶達邨達怡樓、秀茂坪邨秀程樓觀塘功樂道79號鳳儀大廈及38號景興閣等。

新界將軍澳3幢大廈需強檢 涉日出康城及清水灣半島

新界則有12幢，將軍澳涉及3幢，包括日出康城領峯8座 (左翼及右翼)、清水灣半島3座及廣明苑廣昌閣，其餘則有粉嶺華心邨華勉樓、祥華邨祥德樓、沙田帝堡城1座、荃灣尚翠苑翠湖閣及天水圍天晴邨晴悅樓等。

▼6月17日流動採樣站▼



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當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月17日或18日接受強制檢測。政府明日（17日）將於薄扶林華貴邨重開流動採樣站。

當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。