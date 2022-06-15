疫情｜確診數破千至1,047宗　4院舍現爆發　觀塘殘疾院舍10人中招

本港新冠疫情反彈，今日（15日）確診數字自4月14日以來再次破千宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增971宗本地個案及76宗輸入個案，即總數1,047宗，本地個案中有477宗為核酸檢測確診，494宗是快測覆核確診，今亦增1宗死亡個案。



另外，第五波「重災區」院舍再有爆發危機，今日新增4間院舍爆疫，涉及10名院友及4名職員，其中觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍啟能綜合康復服務大樓6樓共10名院友確診，30多名院友需送亞博館接受檢疫。



新增1,046宗確診 4院舍現爆發

歐家榮表示，今日新增971宗本地個案及76宗輸入個案，4個院舍出現爆發，包括2間安老院舍及2間殘疾院舍，其中屬殘疾院舍的觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍啟能綜合康復服務大樓6樓，共10名院友中招，全部已送院或隔離設施，員工無受影響，但有30多名院友需送往亞博館接受檢疫。

其餘3間院舍為深水埗新生精神康復會新生會大樓長期護理院，涉一名護理員檢測呈陽性，確診者在6月12日發病，6月11日最後上班，3名院友列密切接觸者；葵青仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院亦有2名同層工作的護理員呈陽性，66名院友列密切接觸者需檢疫；南區耆康會何善衡夫人敬老院亦有一名護理員陽性，5名院友列密切接觸者。

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Racks City再多一顧客中招 FLM多5宗個案

酒吧群組方面，Racks City再多一名顧客染疫，累計23人中招，全部為顧客，患病率達28%；FLM亦多5宗個案，現累計33宗個案，涉及30名顧及3名職員，患病率達25%。

Funky Dance今無新增個案 料除罩飲水播疫

由藝人ANSONBEAN陳毅燊的母親創辦、位於灣仔的「Hong Kong Funky Dance Centre林佩佩舞蹈工作坊」今日無新增個案。歐家榮表示， Funky Dance在6月7日晚有學員在17樓上堂，最先桯陽性的是該班一名導師，其他學生陸續在6月10日至11日左右出現病徵，之後檢測呈陽性，衞生防護中心在6月12至13日亦陸續收到相關呈報，發現有聚集性，故昨已將該地方列入強檢名單，暫錄得7宗個案，包括1名導師及6名學員，大部份學員已進行測試。

他稱據中心了解，學院及導師當晚有跳funky dance，學員之間有距離，「對住塊鏡、大家背住嘅」，但有學員透露，中間休息5分鐘時有學員會在班房除署飲水，若當晚有傳染性人士在場，除罩時或會受感染。

歐家榮指早前公布方式太複雜，故昨起分開本地及輸入個案公布。（資料圖片）

歐家榮：輸入個案與社區傳播無直接關係 分開公布簡易掌握走勢

被問及分開本地及輸入確診數字公布，歐家榮稱之前公布的方式相對較多及複雜，又會細分數字，未必令市民理解同難掌握走勢，故自昨日起分開本地及輸入個案計算，並稱輸入個案會受入境政策影響，多人返港數目便會多，亦與社區傳播無直接關係，強調更重要數字是本地感染。

增1死 涉一名83歲病人

另外，今日新增1宗死亡個案，涉及一名83歲病人，死者生前無接種疫苗紀錄，非院舍院友，本身有冠心病、肝病背景，6月7日因跌倒往明愛醫院急症室求診，病人頭部受傷、精神有些少錯亂，照X光發現其左邊股關節骨折，掃瞄亦發現其左邊腦膜下有出血情況，入院後出血愈來愈嚴重，延至6月14晚不治，相信與新冠肺炎無直接關係。

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