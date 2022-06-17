香港故宮開幕｜展廳邀本地藝術家重新詮釋收藏　可漆黑觸摸珍品

香港故宮文化博物館7月2日開幕，館方今日（17日）率先舉行傳媒預覽，其中展廳6會回顧香港本地收藏史，講述香港超過一個世紀的收藏活動，展品包括金器、油畫等。

而展廳7則會展出多名本港藝術家的多媒體藝術作品，重新詮釋故宮文化及收藏，參觀者除了能在博物館觀賞文物外，亦能觸碰作品。



香港故宮獲夢蝶軒捐贈的近1,000件金銀器。（李澤彤攝）

展廳6為「同賞共樂：穿越香港收藏史」，此展覽會回顧本地收藏史，並共分四部分，展出由香港收藏家所捐贈文物等，包括香港收藏的油畫、木器等，展期約一年。

香港故宮透露，由於獲得收藏家的捐贈，故他們獲得近千件珍貴文物，當中首批藏品包括由夢蝶軒捐贈的近1,000件金銀器，年代涵蓋公元前15世紀至今元17世紀，時間跨度逾3,000年。至今共展示了一部份，日後會計劃舉辦金器特展。

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3D技術打印400件珍品可供觸摸

展廳7為「古今無界：故宮文化再詮譯」，共邀請了6位香港多媒體與跨界藝術家，將故宮文化和收藏重新演繹，展期同樣為一年。

其中作品《物化》會集合視覺、聽覺及觸覺，於故宮博物館借出在港展出的珍品中，選出400件以3D技術打印，並展示在同一漆黑空間之中，參加者可在光影下觸摸「珍品」，冀文物可與參加者連接起來。

而《慶》的靈感則來自宮廷樂器「金鐘」和「玉磬」，藉氣球的聲音製作音樂，呈現香港的煙花匯演。香港故宮透露，作品的牆身採用真金箔製作，形容作品「價值不菲」；另一作品《浪書》，亦透過裝置模擬書法家的手部動作，重現書法家的運筆過程，助觀眾感受書寫的節奏及力量。

香港故宮文化博物館副館長王伊悠表示，香港故宮並非北京故宮的分館，故須有自己特色，因此希望透過有關展廳及作品，與本地或國際觀察有交流。